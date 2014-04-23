英国呼吁G7采取行动减少对俄天然气的倚赖

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透伦敦4月22日 -英国周二表示，俄罗斯正利用其能源大国的地位来要挟其他国家，下个月的七国集团(G7)会议必须想办法降低对俄罗斯天然气的倚赖。
根据英国泰晤士报刊出的评论，能源大臣戴维(EdDavey)表示，英国将利用这次会议来提倡开发其它能源来源及供应网的全面计划，以削弱俄罗斯将天然气储备当作地缘政治工具的能力。
在俄罗斯吞并克里米亚后，G7担心如果争端加剧，俄罗斯可能切断对乌克兰的天然气供应，已将改善能源安全列为优先事项。
俄罗斯占欧洲天然气供应量的三分之一左右，其中约四成是透过乌克兰输入欧洲。
G7能源部长们将在5月5-6日在罗马会晤。
英国本身不怕俄罗斯切断供应，因其多数能源是从挪威进口。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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