英国呼吁G7采取行动减少对俄天然气的倚赖

路透伦敦4月22日 -英国周二表示，俄罗斯正利用其能源大国的地位来要挟其他国家，下个月的七国集团(G7)会议必须想办法降低对俄罗斯天然气的倚赖。

根据英国泰晤士报刊出的评论，能源大臣戴维(EdDavey)表示，英国将利用这次会议来提倡开发其它能源来源及供应网的全面计划，以削弱俄罗斯将天然气储备当作地缘政治工具的能力。

在俄罗斯吞并克里米亚后，G7担心如果争端加剧，俄罗斯可能切断对乌克兰的天然气供应，已将改善能源安全列为优先事项。

俄罗斯占欧洲天然气供应量的三分之一左右，其中约四成是透过乌克兰输入欧洲。

G7能源部长们将在5月5-6日在罗马会晤。

英国本身不怕俄罗斯切断供应，因其多数能源是从挪威进口。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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