英国向伊拉克北部部署SAS特种部队--报道

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦8月14日 - 英国《每日电讯报》周四报道称，英国已经向伊拉克北部部署特种空勤团(SAS)成员，数千平民在那里被逊尼派武装分子困在一座山里。
报道援引英国驻伊拉克贸易官员Emma Nicholson称，SAS成员与美国军人一起收集情报，已经抵达伊拉克约六周时间。
当被问及这则报道时，英国国防部发言人表示不对特种部队的行动置评。
英国已经向该地区派遣了军用飞机和直升机，帮助运输人道主义救援物资。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：