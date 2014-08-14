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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 18:33 BJT

英国向伊拉克北部部署SAS特种部队--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月14日 - 英国《每日电讯报》周四报导称，英国已经向伊拉克北部部署特种空勤团(SAS)成员，数千平民在该地被逊尼派武装分子困在一座山里。

报导援引英国驻伊拉克贸易官员Emma Nicholson称，SAS成员与美国军人一起收集情报，已经抵达伊拉克约六周时间。

当被问及这则报导时，英国国防部发言人表示不对特种部队的行动置评。

英国已经向该地区派遣了军用飞机和直升机，帮助运输人道主义救援物资。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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