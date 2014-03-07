英国称独立会让苏格兰人养老金面临风险

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦3月7日（记者 William James） - 英国财政部二号人物DannyAlexander周五将表示，如果苏格兰选民今年决定脱离英国，苏格兰养老金将面临风险。这将是英国政府劝说苏格兰人拒绝独立的最新尝试。
Alexander将说如果苏格兰独立，苏格兰企业支付的养老金将不受英国政府担保，而苏格兰自己建立担保体制将耗资巨大，而且安全性更低。
苏格兰将于六个多月以后举行独立公投。本周的Ipsos-Mori调查显示支持独立的比例为32%，反对比例为57%，11%不确定。
英国政府劝说苏格兰的努力主要集中在财政和经济问题上，周五还会提到独立对苏格兰人储蓄的影响。
“选择独立会引发外汇、利率和监管方面面临很大的不确定性，这些都会让储蓄面临风险。”Alexander的讲话摘要显示他会这样说。
苏格兰政府第一副部长NicolaSturgeon表示：“独立的苏格兰将比英国其他地方更能负担养老金，独立后所有养老金都会全额发放。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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