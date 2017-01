阿黛尔称没有允许竞选活动使用她的音乐

路透2月1日 - 英国歌星阿黛尔周一明确表示,她没有允许任何人将她的音乐用于竞选活动。

阿黛尔的发言人发布了声明,此前美国共和党总统竞选者特朗普在爱荷华州的集会上播放了阿黛尔2011年的主打歌“Rolling in the Deep”,麦克·哈克比上周发布了模仿阿黛尔2015年单曲“Hello”的YouTube视频。

“阿黛尔没有允许任何竞选活动使用她的音乐,”她的发言人在邮件中称。该发言人没有透露阿黛尔是否考虑采取法律行动防止他人未经授权使用她的音乐。

阿黛尔并非唯一有此遭遇的歌星。

摇滚乐队R.E.M. 9月猛烈抨击特朗普在一个集会上使用该乐队的主打歌“It's the End of the World”。Frankie Sullivan对9月一个新闻发布会使用其乐队的1982年主打歌“Eye of the Tiger”表示不满。(完)