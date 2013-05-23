英国一名士兵被砍身亡 初步判断为恐怖袭击

英国一名士兵周三在伦敦南部一条街道上被砍身亡，嫌犯是两名喊着伊斯兰口号的男子。英国政府称，这看来是一起恐怖袭击。警方在抓捕行动中开枪射击，嫌犯受伤并被拘留，当局尚未发布关于嫌犯身份的信息。英国首相卡梅伦提前结束对法国的访问，返回伦敦主持紧急国家安全会议。路透