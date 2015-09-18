低价产品涌入令英国钢铁业陷入危机 将向中国提出诉求

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦9月17日 - 英国政府周四对该国钢铁业局势进行了讨论，称钢铁业正陷于危机之中，承诺将与中国商讨该问题，表达相关忧虑。由于大量低价钢铁产品进入英国市场，导致英国钢企失去生意。
在英国进行钢铁生产要想盈利已变得愈发困难，因为低价钢铁产品进口、强劲英镑汇率、相对较高的能源成本，以及重工业环保税，都让企业备感压力。
周四，代表SSI UK钢企数千名员工的议员Anna Turley称，由于全球钢价下跌，英国钢铁业正面临危机。
“我希望她说的不是事实，但现实情况确实如此，钢铁业正陷入危机。”政府部长Anna Soubry在议会讨论中对Anna Turley的发言做了上述回应。
Soubry表示，政府正竭尽所能帮助钢铁行业，但欧盟有关政府援助的严苛条款限制，让政府行动束手束脚，并且因政府承诺要以更环保的方式提供电力，让这个问题解决起来也很棘手。
但Soubry允诺，下周随同英国贸易代表团访问中国时，要对中国企业的低价“倾销”行为提起诉求。(完)
(编译 高琦 审校 陈宗琦)
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