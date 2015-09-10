英国呼吁伊俄向阿萨德施压结束叙利亚危机

路透伦敦9月9日 - 英国外交大臣哈蒙德周三称，除非俄罗斯和伊朗利用他们对叙利亚总统阿萨德的影响力来协助达成叙利亚问题的政治解决方案，否则叙利亚冲突将无法得以解决。

哈蒙德还称，如果在叙利亚政治过渡期间保留阿萨德的位置有助于解决这场危机，英国可能准备接受这个选项。

“我们在最开始时并没有要求阿萨德及其支持者必须下台，”他说道。

哈蒙德对英国议会外交事务委员会称，任何解决方案都必须是政治性的，而非军事性的；但他承认，英国不可能通过与叙利亚各方“友好协商”而达成解决方案。

“这基本上将是叙利亚各主要派别的支持者作出的决定，特别是伊朗和俄罗斯决定向阿萨德政府施加影响力--明确表示必须作出改变，”他说道。

“他们能够做到，他们可以打个电话。俄罗斯和伊朗可以今天进行磋商，明天给大马士革打电话，改变当前局势的未来走向。”

伊朗和俄罗斯支持阿萨德，英美等西方国家则大多反对他执政，多次呼吁阿萨德下台。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。