英国Pearson证实路透报道 正就出售金融时报一事进行深入会谈

路透伦敦7月23日 - 英国出版商Pearson (PSON.L)表示，正在就出售金融时报一事进行深入会谈，这证实了路透周四稍早的一篇报道。

“Pearson注意到了近来的媒体猜测，公司证实正在就可能出售金融时报集团事宜进行深入讨论，不过还不能确定最终能否达成交易，”该公司说。

一位知情人士向路透表示，Pearson已决定将金融时报和网站出售给一家“全球性数字新闻企业”。 (完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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