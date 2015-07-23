英国Pearson证实路透报道 正就出售金融时报一事进行深入会谈

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月23日 - 英国出版商Pearson (PSON.L)表示，正在就出售金融时报一事进行深入会谈，这证实了路透周四稍早的一篇报道。
“Pearson注意到了近来的媒体猜测，公司证实正在就可能出售金融时报集团事宜进行深入讨论，不过还不能确定最终能否达成交易，”该公司说。
一位知情人士向路透表示，Pearson已决定将金融时报和网站出售给一家“全球性数字新闻企业”。 (完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。