英国人上网首选用手机而非笔记本电脑--监管机构

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦8月6日 - 英国通信管理局(Ofcom)周四称，智能手机已经取代笔记本电脑成为英国人上网的首选方式。
Ofcom指出，三分之一的人称上网、登录社交媒体或网购时首先想到用智能手机，而30%的人选择使用笔记本电脑。一年前，40%的人倾向于用笔记本电脑，22%的人倾向于用智能手机。
Ofcom称，人们用手机的时间也更长了，平均每天1小时54分钟，三分之一的用户在起床五分钟内就看手机。
Ofcom表示，去年英国超高速手机宽带用户数量大增八倍至2,360万人。
但是大多数人的娱乐需求仍由电视满足。Ofcom称，人们平均每天看电视3小时40分钟，比一年前少11分钟。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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