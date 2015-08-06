英国人上网首选用手机而非笔记本电脑--监管机构

路透伦敦8月6日 - 英国通信管理局(Ofcom)周四称，智能手机已经取代笔记本电脑成为英国人上网的首选方式。

Ofcom指出，三分之一的人称上网、登录社交媒体或网购时首先想到用智能手机，而30%的人选择使用笔记本电脑。一年前，40%的人倾向于用笔记本电脑，22%的人倾向于用智能手机。

Ofcom称，人们用手机的时间也更长了，平均每天1小时54分钟，三分之一的用户在起床五分钟内就看手机。

Ofcom表示，去年英国超高速手机宽带用户数量大增八倍至2,360万人。

但是大多数人的娱乐需求仍由电视满足。Ofcom称，人们平均每天看电视3小时40分钟，比一年前少11分钟。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。