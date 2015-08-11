英国培生拟售经济学人股权 Exor持股比例将达四成--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰8月11日 - 两位知情消息人士周二称，英国培生(Pearson)最早本周应会宣布将经济学人(The Economist)的50%股权，以4亿英镑(合6.24亿美元)出售给意大利的Exor和Rothschild家族。
一位消息人士称，交易完成后，Exor在经济学人集团(The Economist Group)的股权比重，预料将从目前的4.72%提高至约40%。
这位消息人士称，交易细节仍待敲定，Exor的持股比例可能要花些时间才能达到40%。
该消息人士补充称，Exor和Rothschild家族正在磋商治理协议，使双方成为投票权平等的集团大股东。目前Rothschild家族掌握着经济学人约21%的股权。
培生拒绝置评。该公司上月将金融时报卖给日本媒体集团日本经济新闻。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。