英国女王伊丽莎白的温莎城堡面临首次劳资纠纷--工会

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月30日 - 英国公共和商业服务工会（PCS）周一称，温莎城堡的工作人员对薪资不满，考虑停止向游客提供导游等服务。温莎城堡是英国女王伊丽莎白的住所之一。
PCS称，这将是旨在影响皇室居所的首个劳工行动。温莎城堡200名工作人员中，有120名是PCS的成员。
PCS称，将要求在温莎城堡工作的成员在3月31日至4月14日期间进行投票，如果结果是采取行动，行动将从4月底开始。
“这些工作人员忠诚于他们的雇主，完全致力于确保游客获得皇室般的待遇，”PCS秘书长Mark Serwotka在声明中称。
“工作人员的薪资非常低，还要免费承担为皇室赚钱的工作，这是令人愤慨的。”
管理温莎城堡游客活动的英国皇家收藏基金会发言人表示，销售和门票收入用于保护皇室的艺术收藏品，并不进入皇室成员的口袋。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
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