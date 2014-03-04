英国反对就乌克兰危机向俄罗斯实施贸易制裁--BBC

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透伦敦3月3日 -英国广播公司(BBC)报导，一名摄影师无意拍到的文件显示，就俄罗斯军事干预乌克兰，英国反对对俄实施贸易制裁，且不希望向俄罗斯人关闭伦敦金融中心的大门。
一名英国高级官员周一前往首相卡梅伦唐宁街首相府开会时携带的官方文件显示，英国可能反对向俄罗斯实施制裁，因为这可能损害伦敦作为俄罗斯资金安全港的声誉。
“目前英国不应该支持对俄罗斯实施贸易制裁，或向俄罗斯人关闭伦敦金融中心的大门，”BBC援引文件称。
BBC称，该份文件显示，英国大臣正考虑限制俄罗斯高级官员的签证，以及实施旅行禁令。
被问到BBC报导时，首相办公室发言人称拒绝就泄漏的文件置评。
“首相清楚表示，继续侵犯乌克兰主权将要付出代价和承担后果，”该发言人表示。
“英国在作出决定时，将与欧盟和七国集团(G7)紧密合作，并共同考虑一系列外交，政治和经济措施。”发言人说。(完)
(编译 利棣儿 审校 张涛)
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