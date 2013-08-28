英国将向联合国提案 寻求支持对叙利亚采取行动

美国务卿表示袭击叙利亚也是在敲打朝鲜等其他国家
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透伦敦8月28日 - 英国首相卡梅伦说，英国将在周三向联合国安理会提出一项决议草案，内容为谴责叙利亚总统阿萨德发动的攻击，并请安理会授权以“必要举措”保护平民免于化学武器的攻击。
“英国已经起草一项决议草案，谴责阿萨德的化武攻击并授权采取必要措施保护平民，”卡梅伦在他的官方推特上说。
“我们向来要求联合国安理会履行其对叙利亚的责任。今天他们有机会做到这一点，”他说。
卡梅伦一位发言人在声明稿中说，这项决议草案将在周三稍晚提交至安理会。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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