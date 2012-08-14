渣打寻求了结伊朗洗钱案调查

* 渣打银行和纽约监管者磋商和解金额--消息人士

* 渣打寻求早日和解

* 渣打亦为周三听证做准备,以维护其纽约执照

* 渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在英国

* 渣打股价上涨0.5%,因事件获得解决的希望增加

路透纽约/伦敦8月13日电---知情人士表示,英国渣打银行(STAN.L)试图早日就隐藏2,500亿美元与伊朗相关交易的指控达成和解,在美国监管者与股东的压力下立场软化.

消息人士对路透称,尽管渣打集团首席行政总裁冼伯德上周强烈否认纽约州金融服务部(DFS)提出的指控,但该银行的美国法律部门已经与监管机构商讨和解金数额.

渣打的发言人士表示,周一各方继续谈判,距离该银行与监管机构之间的预期摊牌时间还有两天时间.该发言人表示,"我们仍在努力达成和解."

上周纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动.他命令渣打周三出席听证会,陈述为什麽不能撤消其纽约银行业务执照.

冼伯德否认了Lawsky的指控,称违反美国制裁法的总金额不到1,400万美元.不过,渣打看上去似乎愿意将沮丧情绪放在一边,希望尽早达成和解.

渣打面临的风险很高,若失去纽约州银行执照,就等於切断了其从美国银行市场直接融资的渠道.

投资者称,他们的首选方案是尽快解决问题,而非和监管方抗衡.受达成解决方案的预期推动,渣打股价周一收高0.53%至13.47英镑.

Investec分析师Vivek Raja说,"他们看起来不想到法庭上去争辩,而是着手解决这个问题,周三前有希望得出结果."

上周有银行业分析师称,渣打或被迫最多交纳10亿美元罚金,才能就指控达成和解.

不过和解谈判仍有破裂的可能,听证会也可能推迟,以便为谈判留出更多时间.

纽约州金融局没有公布有关周三听证会将如何进行的细节,Lawsky的发言人David Neustadt拒绝就听证会是否会对公众开放置评.

渣打银行同时在等待有关是否要求银行高层参加听证会的信息,一位熟悉情况的人士表示,冼伯德目前仍在英国.

渣打2010年曾配合美国当局进行另外一项调查,美国司法部和曼哈顿地区检察官也参与其中.那项调查是为确定渣打是否违反美国制裁法.有关和解的谈判与纽约州层级的讨论相互独立进行.

与联邦当局达成和解也可能迫使渣打交纳数亿美元罚金.

美国司法部和财政部官员,以及曼哈顿地区检察官要麽无法联系上,要麽拒绝对此置评.

Lawsky下达的命令引述了渣打高层之间有关如果维持与伊朗客户的业务关系,会给银行带来潜在声誉和法律威胁的交流内容.

面对类似指控,一些银行更愿意选择默默达成和解.巴克莱(BARC.L)、瑞信CSGN.VX、莱斯银行集团(LLOY.L)、摩根大通(JPM.N)和ING Bank NVINGBK.UL前几年就曾达成合计近20亿美元的和解,均事关被指控为受制裁国家处理资金或资产业务.

相比之下,渣打却在上周径直称,Lawsky有关渣打不恰当处理伊朗相关交易的"解释","从法律角度而言是错误的".(完)

--编译 张涛/艾茂林/白云;审校 孙茉莉/徐文焰/吴云凌

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