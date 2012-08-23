英美法讨论加强对叙利亚反对派支持

路透伦敦8月22日电---英国、法国和美国周三讨论了如何加强对叙利亚反对派的支持。

英国首相卡梅伦和美国总统奥巴马亦同意，叙利亚使用或威胁使用化学武器绝对不可接受，这将迫使他们重新审视对叙危机的态度。

卡梅伦办公室发表声明称，“就像与（法国总统）奥朗德一样，首相和奥巴马讨论了如何加强对反对派现有的支持力度，以结束叙利亚的暴力活动，实现稳定。”

白宫称，电话会议讨论了广泛的全球议题，包括叙利亚冲突，其他国家需要加强对叙利亚反对派支持的参与度。

白宫并称，奥巴马对叙利亚日益恶化的人道主义状况表示担忧，并表示需要加强对该地区的人道主义援助。

白宫亦表示，奥巴马还重申了对欧盟领导人为稳定欧元区金融危机所采取行动的支持。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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