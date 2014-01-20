卡梅伦否认英军不再是美军全面合作伙伴

《香港报摘》--信报4月19日
--内地加强金融监管触发A股连跌三天，昨日更见北水从港股撤退，加上朝鲜半岛局势仍紧张，中港股市双双跌破重要心理关口，沪指失守3,200点，恒指插穿24,000点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月16日 - 英国首相卡梅伦周四称，美国前国防部长罗伯特·盖茨（Robert Gates）有关英国削减支出意味英军不再能够成为美国全面军事伙伴的说法不正确。
英国削减军费支出以及议会否决英国参与对叙利亚的空袭导致英美密切关系受到质疑，卡梅伦直言不讳的反应凸显英国政府对此非常敏感。
此事也反映出他执行削减支出来降低巨额公共债务的决心。高级军官甚至卡梅伦所在的保守党高级议员都曾建议削减支出过于猛烈。
曾在小布什和奥巴马政府期间担任国防部长的罗伯特·盖茨周四早些时候对BBC广播台称：“英国如此大规模地削减国防支出，他们将不再拥有过去那么全面的能力成为全面的伙伴。”
卡梅伦对该评论予以抨击称：“我不同意。我认为他错了。我们的军费支出全球排名第四。我们在国防领域是一流的，只要我担任首相，情况就不会变。”
英国国防部也不同意罗伯特·盖茨的观点，发布声明称英国的“武装部队是除美国以外训练最好、装备最精良的”。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
--内地加强金融监管触发A股连跌三天，昨日更见北水从港股撤退，加上朝鲜半岛局势仍紧张，中港股市双双跌破重要心理关口，沪指失守3,200点，恒指插穿24,000点。
路透上海4月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8722元附近，较上日升值约127点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4