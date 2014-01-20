卡梅伦否认英军不再是美军全面合作伙伴

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月16日 - 英国首相卡梅伦周四称，美国前国防部长罗伯特·盖茨（Robert Gates）有关英国削减支出意味英军不再能够成为美国全面军事伙伴的说法不正确。

英国削减军费支出以及议会否决英国参与对叙利亚的空袭导致英美密切关系受到质疑，卡梅伦直言不讳的反应凸显英国政府对此非常敏感。

此事也反映出他执行削减支出来降低巨额公共债务的决心。高级军官甚至卡梅伦所在的保守党高级议员都曾建议削减支出过于猛烈。

曾在小布什和奥巴马政府期间担任国防部长的罗伯特·盖茨周四早些时候对BBC广播台称：“英国如此大规模地削减国防支出，他们将不再拥有过去那么全面的能力成为全面的伙伴。”

卡梅伦对该评论予以抨击称：“我不同意。我认为他错了。我们的军费支出全球排名第四。我们在国防领域是一流的，只要我担任首相，情况就不会变。”

英国国防部也不同意罗伯特·盖茨的观点，发布声明称英国的“武装部队是除美国以外训练最好、装备最精良的”。(完)