独家：英美将就释放油储达成共识 防备高油价损及经济

* 英国预计美国将要求共同释放战略石油储备

* 英国将给予正面回应,细节将在夏季前敲定

* IEA拒绝合作释放战略石油储备,认为不存在供应短缺

* 伊朗制裁行动导致油价升至124美元

路透伦敦3月15日电---两名英国消息人士称,英国已决定与美国展开合作,释出战略石油储备,预计将在数月内实施.此举旨在防止在美国大选之年,油价高涨阻碍经济增长.

一名消息人士表示,美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三在华盛顿会面并讨论此事後,美国预计"很快"将就联手释放石油储备向英国发出正式请求.

两位消息人士均表示,英国将作出正面回应.

卡梅伦周四在纽约指出,可能出台的释出石油储备举措"值得期待",但他与奥巴马会谈後,目前尚未作出任何决定.

一位消息人士称,释放紧急石油储备的时间、规模和持续时间等相关细节尚未敲定,但或会在夏季之前达成详细的协议.

另一位消息人士表示,华盛顿也可能联络其他国家参与行动,其中包括日本.

白宫新闻发言人Jay Carney表示,奥巴马和卡梅伦讨论了油价上涨的问题,但其拒绝就领导人是否商讨过释放石油储备置评.他表示,未就释放石油储备或是行动时间表达成协议.

"讨论了石油供应的议题,但没有做出任何决定,"陪同卡梅伦出访的新闻发言人称.

不断高涨的全球石油价格推动美国汽油成本大涨,在奥巴马11月竞选连任之前,可能阻碍经济复苏.

布兰特原油自1月来累计涨幅超过15%,触及每桶逾128美元的峰值,令燃料成本去年飙高的情况重现,当时利比亚处於内战,石油供应减少,致使国际能源署动用石油储备.

布兰特原油4月期约周四报每桶123.75美元,下降1.22美元.

欲浏览美国战略石油储备相关图表,请点击:(link.reuters.com/cak86s)

国际能源署(IEA)已经拒绝在28个工业化成员国中,协调实施更大范围的释出原油储备行动,但称各国可能单方面决定释出储备.

"战略石油储备的动用更多的是何时使用,而不是否使用的问题.政府强烈希望能获得来自其他战略储备持有国的支持与合作,但遇到了其他IEA成员国的强大阻力,他们认为战略储备只能在发生严重供应中断时才能使用."前白宫能源顾问、现任美国能源咨询公司Rapidan主管的Bob McNally指出.

包括能源部部长朱棣文和财长盖特纳在内的美国高官在最近数周均已公开表示,美国释出石油储备在政府考虑的各种选项内.

虽然目前全球石油供应尚未出现严重中断,但当欧盟禁运举措7月开始生效後,制裁伊朗的举措料将减少该国石油产量.

"现阶段没有动用(石油储备)的需要."IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在一次会议上谈到石油储备时说.

"OPEC国家的供应量增加,导致储备释放的诱因不是价格,而是现货供应中断."

OPEC最大的产油国沙特阿拉伯已表示,准备好填补供应缺口,但只会是满足额外需求的办法,不会作为预防性措施.该国是唯一拥有备用产能的产油国.

美国释出的原油可能来自该国战略石油储备,而英国则可能来自降低要求商业石油公司持有的最低原油与精炼油品储备.

美国战略石油储备规模为7亿桶,历史上仅动用过几回,几乎每次都是与IEA联合行动.(完)

--编译 徐文焰/王翔琼;审校 王丽鑫/张涛/杜明霞

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