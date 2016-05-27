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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 15:33 BJT

英国首相卡梅伦称乐于会见特朗普 但未设定日期

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦周五称，并未设定特朗普访问英国的日期，但若特朗普访问英国，他乐于与其会面。

“美国总统竞选人在选举期间往往会前往一些欧洲国家。我不知道他们会不会来。没有设定日期，但我乐于会见他们，”卡梅伦在七国集团会议期间对记者们说道。

“说到特朗普，我会恭喜美国任何一党的胜利者，这样的选举过程就像马拉松，”卡梅伦说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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