维珍创始人移居海岛 驳斥避税之说

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月24日（记者 Belinda Goldsmith） - 富豪理查德·布兰森（Richard Branson）周四称，离开英国前往加勒比私人海岛居住的决定不是为了避税，而是想有个更健康的生活方式。

布兰森是维珍集团创始人，1979年他购买了英属维尔京群岛中的内克岛（Necker）。本月他遭到指责，因之前有关他将全部时间置于该岛的事实被曝光。

作为内克岛居民，布兰森可以免交英国对高收入者征收的50%所得税以及资本利得税，不过他每年能够在英国待的时间也将受到限制。

“我去那里是因为喜欢那个地方，并无其它原因。在英国工作了45年，我决定在内克岛居住。”布兰森在接受路透采访时说道。

“（在内克岛）我可以打网球，玩风筝冲浪，保持身材，同时也可以努力工作，从那里到世界各地去。”布兰森说道，并表示没有退休计划。

现年63岁的布兰森表示，他现在大多数时间都花在了非盈利活动上。但他表示将致力于鼓励创业者。