焦点：英国脱欧疑虑引发欧债强弱板块泾渭分明 重现债务危机景象

2016年1月14日，伦敦，一名市场交易员正在盯着电脑屏幕上的信息。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦6月16日 - 英国脱欧公投争议引发的紧张情势，再度拉大了欧元区公债之间的强弱差距，让人回想起欧债危机时的景象。

南欧国家公债收益率(殖利率)周四飙升，西班牙/德国公债收益率之差达到近一年最阔，而葡萄牙公债的信用违约互掉(CDS)飙升至四个月高点。

欧洲央行总裁德拉吉在2012年承诺将“不计一切”保住欧元后，为欧债危机划下一道防火线。

但随着英国退欧公投日期逼近，有关欧元区未来命运的疑虑再度升温。

由于周四时有更多民调显示“脱欧”阵营占上风，担心英国脱欧的投资人抛售欧元区二线国家公债，买进低风险公债。

德国公债收益率触及纪录低位，远至10年期的德债收益率皆为负值，30年期德债跌至0.50%下方，为2015年4月以来首见。

期限在15年以内的日本公债以及期限在30年以内的瑞士公债的收益率均已跌破零，10年期美国公债收益率也触及2012年欧债危机引发恐慌以来的最低水准。

“市场意识到英国脱欧的风险切实存在，”荷兰合作银行的利率策略负责人Richard McGuire说。

英国是全球第五大经济体，若英国公投选择脱离欧盟，将影响到整个欧元区，南欧那些负债累累国家将很容易遭受政治余波的影响。

意大利的民调显示，反政府的五星运动(5-Star Movement)成为该国最受欢迎的政党。五星运动希望就意大利是否退出欧元区举行公投。意大利财长上月警告称，如果英国脱离欧盟，其他国家可能会“步其后尘”。

西班牙面临的政治压力最为紧迫，该国在英国公投之后将于6月26日重新进行大选。

投资者还担心，葡萄牙脆弱的左翼政府并未集中精力，让该国的债务负担回到可控状态。

**薄弱环节**

西班牙公债较指标德债利差触及163个基点，为2015年7月以来最高，而意大利和葡萄牙较德债利差亦触及四个月来最阔。

图表(tmsnrt.rs/1ZTgSG2)显示，葡萄牙信贷违约互换(CDS)处于近四个月最高水准。意大利信贷违约互换本周稍早也触及四个月最高。

德国商业银行称，葡萄牙仍处于危机边缘，岌岌可危的经济有可能拖延削减高额公共债务的进程。

该行并称，中期而言，葡萄牙仍面临丧失最低一档投资级信用评级的风险，如此一来，将会被踢出欧洲央行的1.74万亿(兆)欧元(1.95万亿美元)购债计划。

爱尔兰也不为投资者看好，该国近邻兼最大的贸易伙伴为英国。爱尔兰10年期公债收益率周四录得五个月来最大单日升幅，上升12个基点至0.95%。

在欧元区二线国家债市承压之际，市场波动性也在加剧，西班牙和意大利债券10日实际波动率均触及4月底以来最高。

这对于二线国家债券而言乃不祥之兆，因为这些债券均受益于低借高投的“利差”交易策略。

这些国家面临的一大危险在于，如果波动性太高，有可能导致作为最忠实支持者的国内银行重新评估自身的利差策略。这在过去曾经导致债市出现滚雪球式的抛盘。

“我们预计若英国公投退欧，则将加剧南欧主权债市场面临的风险，”加拿大皇家银行首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。(完)