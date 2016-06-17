焦点：英国脱欧疑虑引发欧债强弱板块泾渭分明 重现债务危机景象

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透伦敦6月16日 - 英国脱欧公投争议引发的紧张情势，再度拉大了欧元区公债之间的强弱差距，让人回想起欧债危机时的景象。
南欧国家公债收益率(殖利率)周四飙升，西班牙/德国公债收益率之差达到近一年最阔，而葡萄牙公债的信用违约互掉(CDS)飙升至四个月高点。
欧洲央行总裁德拉吉在2012年承诺将“不计一切”保住欧元后，为欧债危机划下一道防火线。
但随着英国退欧公投日期逼近，有关欧元区未来命运的疑虑再度升温。
由于周四时有更多民调显示“脱欧”阵营占上风，担心英国脱欧的投资人抛售欧元区二线国家公债，买进低风险公债。
德国公债收益率触及纪录低位，远至10年期的德债收益率皆为负值，30年期德债跌至0.50%下方，为2015年4月以来首见。
期限在15年以内的日本公债以及期限在30年以内的瑞士公债的收益率均已跌破零，10年期美国公债收益率也触及2012年欧债危机引发恐慌以来的最低水准。
“市场意识到英国脱欧的风险切实存在，”荷兰合作银行的利率策略负责人Richard McGuire说。
英国是全球第五大经济体，若英国公投选择脱离欧盟，将影响到整个欧元区，南欧那些负债累累国家将很容易遭受政治余波的影响。
意大利的民调显示，反政府的五星运动(5-Star Movement)成为该国最受欢迎的政党。五星运动希望就意大利是否退出欧元区举行公投。意大利财长上月警告称，如果英国脱离欧盟，其他国家可能会“步其后尘”。
西班牙面临的政治压力最为紧迫，该国在英国公投之后将于6月26日重新进行大选。
投资者还担心，葡萄牙脆弱的左翼政府并未集中精力，让该国的债务负担回到可控状态。
**薄弱环节**
西班牙公债较指标德债利差触及163个基点，为2015年7月以来最高，而意大利和葡萄牙较德债利差亦触及四个月来最阔。
图表(tmsnrt.rs/1ZTgSG2)显示，葡萄牙信贷违约互换(CDS)处于近四个月最高水准。意大利信贷违约互换本周稍早也触及四个月最高。
德国商业银行称，葡萄牙仍处于危机边缘，岌岌可危的经济有可能拖延削减高额公共债务的进程。
该行并称，中期而言，葡萄牙仍面临丧失最低一档投资级信用评级的风险，如此一来，将会被踢出欧洲央行的1.74万亿(兆)欧元(1.95万亿美元)购债计划。
爱尔兰也不为投资者看好，该国近邻兼最大的贸易伙伴为英国。爱尔兰10年期公债收益率周四录得五个月来最大单日升幅，上升12个基点至0.95%。
在欧元区二线国家债市承压之际，市场波动性也在加剧，西班牙和意大利债券10日实际波动率均触及4月底以来最高。
这对于二线国家债券而言乃不祥之兆，因为这些债券均受益于低借高投的“利差”交易策略。
这些国家面临的一大危险在于，如果波动性太高，有可能导致作为最忠实支持者的国内银行重新评估自身的利差策略。这在过去曾经导致债市出现滚雪球式的抛盘。
“我们预计若英国公投退欧，则将加剧南欧主权债市场面临的风险，”加拿大皇家银行首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik称。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英/刘秀红；审校 郑茵/白云/龚芳)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。