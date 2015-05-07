焦点：英国保守党料将赢得大选 卡梅伦可望续任首相--出口民调

路透伦敦5月7日 - 据投票站出口民调显示，英国首相卡梅伦所领导的保守党在周四的大选中，虽然可能无法取得过半数的席位，但仍可望在接下的五年内继续执政。

调查显示，保守党将在下议院650个席位当中取得316席，主要反对党工党则将赢得239个席次。开票结果若果真如此，这将是中间偏左翼的工党有史以来最糟的选举结果之一。

英国教育大臣高文浩(Michael Gove)表示，若出口民调属实，则“保守党显然赢得这次大选。”

这样的大选结果意谓着英国在未来两年将面临是否留在欧盟的公投，且政府支出将大砍数以十亿计英镑，以削减预算赤字。

出口民调出炉后，英镑在澳洲早盘跳升至一周高位，上涨近0.02美元至1.5430美元，且触及4月30日以来高位。

英国大选后的出口调查一直有良好的预测纪录。但鉴于此次参选的政党数量众多，调查结果有可能出现错误。最终结果可能要到周五稍晚才能宣布。

调查显示，卡梅伦有多种选择，可能与当前执政联盟的自由民主党，或者北爱尔兰的亲英政党，亦或与这两个政党一起组成联合政府。他还可能尝试让保守党独自执政。

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**苏格兰民族党表现令人瞠目**

同一份调查显示，苏格兰民族党(SNP)将赢得苏格兰59个议席中的58个，几乎将工党完全挤出这个曾经的大本营。

反对者担心，苏格兰民族党准备利用这种压倒性的胜利再次推动举行苏格兰独立公投，尽管去年公投未选择独立。

苏格兰民族党领袖Nicola Sturgeon表示，要慎重对待出口调查的预测结果。但即便最终结果略低于预测，也将是该党在全国大选中取得的最好成绩。

出口民调显示，在过去五年中与保守党共同执政的中间派自由民主党仅得到10个席位。如果这一结果得到证实，对该党党魁、副首相克莱格来说无疑是一场灾难。

英国独立党可能仅获得两个席位。该党主张英国应立即退出欧盟，去年的民意支持率大增。

不过YouGov针对已投票英国民众的另一项调查则得出了更为均衡的结果，显示保守党取得了284席，工党获得263席，自由民主党与苏格兰民族党分别获得31和48席。

选举前的民意调查曾显示，保守党和工党的支持度不相上下，这令民调行业可能面临质询。

如果主要出口民调结果准确，卡梅伦就能保住保守党党魁的地位。若结果超出预估，他就可借以打压党内的不同意见。

相反，这样的结果对于工党及其领袖米利班德来说将是彻底的失败。

出口民调表明，即便工党与左倾的苏格兰民族党和绿党联手，距离获得议会多数优势的至少326个席次还有不小差距。

米利班德作为工党领袖，可能会面临下台压力。

英国右翼报纸长期以来一直批评他不善交际，而且担任党派领袖时眼见该党左倾到危险程度。

卡梅伦已经承诺，将通过削减120亿英镑社会福利支出等举措，到2018/19年度消除英国预算赤字。目前该国的赤字规模相当于国内生产总值(GDP)的5%。(完)

(编译 龚芳/杜明霞/徐文焰/李爽；审校 徐文焰/张荻/郑茵)

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