综述：英国保守党在大选中意外完胜 英镑、英债和股市上扬

5月8日，英国首相卡梅伦和妻子在白金汉宫觐见伊丽莎白女王后回到唐宁街10号。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦5月8日 - 英国首相卡梅伦周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及，也让原本预测大选结果为几十年来最接近一次的人士感到迷惑不解。

英镑，英国债市和股市上扬，因选举结果完全不同于之前几乎普遍预期的“无多数议会”。

卡梅伦在白金汉宫觐见英国女王伊丽莎白二世，接受授权组建保守党占多数的政府，为1992年梅杰意外赢得选举以来的首次。

他此次获胜的程度超过了党内最乐观的预估。

在初步的内阁名单中，奥斯本仍担任财政大臣，外交、内政和国防大臣连任。

议会650个席位的结果全部揭晓，其中保守党赢得331席，工党获得232席。自2010年以来一直在政府中支持卡梅伦的中左派自由民主党几乎全军覆没，席次由57个减至八个。

苏格兰民族党获得59个苏格兰席位中的56个。而在五年前，该党仅据有六个席位。反对英国留在欧盟的英国独立党(UKIP)仅获得一席。

英镑兑美元尾盘升1.35%，报1.5450美元，离英国首相卡梅伦赢得大选后英镑创下的逾10周高位1.5522美元不远。

大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨欧洲股市。英国富时100指数.FTSE大涨2.32%，报7,046.82点。

**“分裂王国”？**

卡梅伦赢得胜利，意味着英国将面临一项投票。他承诺在2017年底前就英国是否留在欧盟举行公投。

卡梅伦表示他希望留在欧盟，但前提是重新谈判英国与欧盟的关系，达成一个更好的协议。

欧洲领导人急切地请他商谈改革。法国总统奥朗德邀请他前往巴黎。欧盟执委会主席贾克对卡梅伦说，“我愿意与你共同努力，为联合王国留在欧盟达成一个公平协议。”

但欧盟再度强调，不会重新谈判欧盟的基本条约。

英国星期日泰晤士报报道，卡梅伦将任命奥斯本为欧洲问题首席谈判代表，加紧行动以便在英国就是否留在欧盟举行公投之前，赢得欧洲的让步。

该报称，奥斯本将由外交大臣夏文达协助。卡梅伦将派遣二人前往柏林和布鲁塞尔，这是他周四大选获胜后展开的百日计划的组成部分。

在苏格兰，民族主义者赢得大胜，联合王国的前途问题再度浮现。不到一年前，苏格兰举行了一次独立公投。

苏格兰将只派出三名传统英国政党的代表出席英国议会，多数民族主义者将被挡在英国内阁之外。分裂分子可能利用这种情况寻求举行新的独立公投。

卡梅伦向苏格兰发出安抚信号，承诺进一步向苏格兰政府放权。

联合王国包括英格兰、苏格兰、北爱尔兰和威尔士，英格兰占总人口的85%。被选入伦敦议会的苏格兰政治人物一直担任内阁要职，但现在几乎全部苏格兰席位都掌握在民族主义者手里，可能无法保持以前的那种情况了。

工党领袖米利班德已宣布辞职。

英国自由民主党也因为前党魁克莱格(Nick Clegg)五年前宣布加入卡梅伦政府的决定而吃到了苦头，被该党三分之二的选民所抛弃。

英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)因未能给自己赢得一个席位而辞职，但他表示可能在今年稍晚再度寻求担任该党领导人。(完)

(编译/审校 张涛/郑茵)

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