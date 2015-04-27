分析：生产率难题将成英国胜选党必须承受之重

4月25日，英格兰西南的Norton Sub Hamdon，一名年轻人在英国保守党大选宣传车旁看手机。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦4月26日 - 英国大选最终对决还剩不到两周时间，但英国经济最严重的问题--生产率迟滞还基本未在政治辩论露面。

无论哪个党派赢得5月7日大选，若不能提高生产效率，从而带来更多效益和税收收入，都难以实现承诺。

金融危机后，起初英国经济复苏缓慢，但去年增长率在主要发达国家中拔得头筹。不过如果企业不能提高生产和服务效率，增长率可能大幅放缓。

英国首相卡梅伦宣扬其经济方面的成就，希望能领先对手工党。但英国对劳动人口增长的依赖长期是不可持续的，也不能自然而然的提高生活水平。

金融危机后其他国家的生产率也下降，但多数复苏，而2013年英国生产率较美国或德国低近三分之一。

图表：英国劳动生产率(link.reuters.com/jed42v)

图表：人均国内生产总值(GDP)(link.reuters.com/ced64w)

保守派财长奥斯本在选前发表的预算讲话中，赞扬了英国比法国更强劲的经济复苏。但要比生产率的话，法国轻松就超过了英国，尽管是以就业为代价。

生产率提高带动收入增加，无论对卡梅伦兑现拉低英国预算赤字的计划，还是对承诺增加公共服务部门支出的工党领袖米利班德来说，这都是重要的事。

英国依赖油气产出的同时北海储备下降，以及危机发生后对金融服务业的监管加强，这些都带来一些难题。

但创新企业快速扩张对生产率增长的贡献也功不可没，这方面英国同样面临挑战。

Invertek Drives是威尔士郊区的一家小型高科技公司，为电梯、空调泵和工业器械生产电动机，其中90%的产品出口。

该公司必须在海外招聘员工。销售经理Nick Thorne称，在中国雇佣工程师通常比英国更容易。

他称：“在其他地区我们会收到大量合适人选的简历，但在英国却不是这样，”他说道。

**技工短缺**

英国央行称，过去三年生产力下滑了1.4%后，仍面临生产力疲弱的这道难题，且如果情况仍毫无改善，导致的结果可能是减慢经济增长脚步，或者是推高通胀率。

据英国工程雇主联合会主管Terry Scuoler说道，目前英国工业面临的最大问题是技工短缺。

英国企业容易招聘和解雇雇员给创造就业带来巨大优势，不过相较欧洲其他国家，这使得企业也没有多大动力去对培训和更有效的生产方法进行投资。

“现在是一个具有弹性的就业市场，这或许促使我们更愿意多招人手而不是投资厂房、设备和技术。”他说道。

Invertek近2,500万英镑(3,700万美元)的营业额中，拿出约10%用于研发，而整个英国企业的研发支出仅占到国内生产总值(GDP)的1%，是美国和德国的一半。

Scuoler指出，一些英国制造业者也特别希望把公司卖给外国竞争对手，而不是通过提高生产率把企业做大，到国际市场上去竞争。

英国政府官方预测机构去年年底时预计，若生产率增长不能恢复到过去更接近2%的平均水准，则年度经济增长率有可能下滑至不到1%。

那么，英国的公共债务或将继续以比国民收入更快的速度增长，从而可能迫使将来的政府削减支出或提高税收。

伦敦政治经济学院教授John Van Reenen表示，政府在高速宽带、道路和机场等基础设施建设方面无所作为，也不利于英国经济。

这在一定程度上反映了英国复杂的规划法规，但2010年以来的撙节努力也是原因之一。

“我们在许多长期投资领域投资不足，而这些投资是提高生产率水平所必需的，”Van Reenen称。他在1999-2001年曾担任英国政府高级政策顾问。

民调公司ComRes的调查结果显示，超过三分之二的保守党和工党议员认为低生产率问题“非常”或“极为”重要，是两党共识程度最高的经济问题。

但在选举活动中，虽然工党领袖米利班德在一次演说中称低生产率是“我们面临的最大经济挑战”，但两党都还是基本坚守减赤和不平等的主题。

“他们都尽可能使信息简洁，”ComRes政治民调主管Tom

Mludzinski称，“(生产率)不是最吸引人的，也不能赢得选民很大兴趣。”(完)

(编译 王丽鑫/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 王洋/艾茂林/戴素萍/王颖)

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