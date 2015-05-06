焦点：英国选战进入最后关头 两党仍难分胜负

5月6日，英国工党党魁米利班德在英格兰北部的选举活动现场讲话。 REUTERS/Darren Staples

路透伦敦5月6日 - 周三最新公布的民调结果显示，英国大选前夕保守党首相卡梅伦和工党党魁米利班德仍不分伯仲。这是数十年来该国悬念最大的一次选举。

尽管竞选活动已进行超过五周，但无论是现任首相卡梅伦的保守党，还是米利班德麾下的工党，都没有占据明显优势，周四的大选结果可能不清不楚难以确定。

这次大选非同寻常，因为大选结果罕见地与英国在欧盟的去留，以及国家完整息息相关。

卡梅伦曾承诺，若赢得连任将就英国是否继续留在欧盟进行公投。而民调显示苏格兰民族党(SNP)可能一跃成为第三大党，尽管它去年在苏格兰是否脱离英国的公投中落败。

两党领袖都坚称自己能获得完胜，但从民调的主流结果来看，他们都势必要找到一个甚至更多同盟来组建联合政府，或是组建不稳固的少数派政府。

“我们能够获得绝对多数支持，给英国一个有力而稳定的政府，继续执行已然行之有效的长期经济计划，”卡梅伦周三称。

米利班德则对没有作出决定的选民称：“你们可以让一个最看重有钱有势阶层的首相再连任五年；或者让我当首相，我会把劳动人民放在第一位。”

选战最后一天公布的七项民调中，三项显示两党打平手。三项中保守党只领先一个百分点，另一项中工党以两个点的优势领先。

五年前，英国组建了二战以来的首个联合政府。当时卡梅伦未能获得绝大多数选票，与克莱格的中间派达成共同执政协议，以稳定经济。

很多英国人认为，这种情况不会再出现。

但曾经的边缘党派--比如支持独立的苏格兰民族党和英国独立党(UKIP)，打破了英国的政治版图，从两大政党手中抢走了一些选票。

**竞选失误**

卡梅伦与米利班德都没有出现重大过失，但他们二人偶尔也会沦为笑柄：卡梅伦忘记了他钟爱的球队名字；米利班德把他的竞选承诺刻在大石头上，有人嘲讽这简直就像是“摩西的戒命”。

英国独立党陷入尴尬境地，该党周二被迫暂停一名候选人参选，因其扬言要朝他的保守党竞争对手“开枪”。

但民调结果不相上下，促使卡梅伦重新确定竞选口号，一方面承诺要提高英国人的生活水准，另一方面警告称，苏格兰民族主义者可能会绑架工党少数派政府，诱导工党政府增加支出和借贷。

但让卡梅伦感到尴尬的是，英国一家主要智库周三下调了对英国2015年经济成长的预期，不过该智库表示，强劲的消费者支出应该能使英国保持在复苏轨道上。

但是，英国服务业4月意外加速增长，与周四英国举行大选前显示英国经济放缓的其他迹象相悖。

**长时间的僵局**

不相上下的支持率促使很多政党提前确定，要做哪些安排来组建一个合法的政府。

根据英国的法规，能获得议会支持的任何政党都可以执政。但惯例规定，在议会中获得最多席位的政党可以优先尝试组建政府。

不过，如果两大政党的席位只差几席，则都可以要求获得执政权，这可能会导致英国政坛陷入长时间的僵局。

具有很强政治倾向的的英国媒体也不甘寂寞，支持工党的《每日镜报》就警告称，卡梅伦可能会对英国三分之二的医院里的护士进行裁员，而支持保守党的《太阳报》则登出了一张米利班德吃培根火腿肠的图片。

“不要接受他的糖衣炮弹，不要让他上台执政，”该报称。

周四有资格投票的英国选民超过4,500万人，投票时间为0600GMT至2100GMT。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/汪红英；审校 王颖/郑茵/白云)

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