英国选民期望经济稳定改善害怕节外生枝 帮助卡梅伦大胜

路透伦敦5月9日 - 英国现任首相卡梅伦意外地在大选中完胜，说服选民选择适度提高生活水平这一比较可靠的选项，而没有相信对手让人不太信服的说辞，许多人担心后者可能沦为爱尔兰民族主义者傀儡。

在英国经济强劲复苏的背景下，一方面承诺创造“美好生活”，同时利用民众对苏格兰分裂分子主导国家命运的担忧，卡梅伦在竞选中大败反对党工党，并为自己所在的保守党23年来首次赢得绝对多数。

“我们保护经济的积极主张，得到了积极反响，”卡梅伦这样说道，就好像他一直如此断然地预期他能够获胜一样。

事实并非如此。

在他获胜形势明朗之前，保守党内部一些人非常担心他的竞选活动不够亮眼，无法在民调中明显领先对手。党内其他人也觉得，即便卡梅伦获胜，可能他在位的日子也屈指可数，因为他不太可能大胜。

他一度把他钟爱的球队名字忘掉，并被指责逃避电视辩论，有时还无法维持党内的团结。

然而，卡梅伦在他的竞选顾问--澳洲人Lynton Crosby的指导下，花了六周时间，清楚明白地表达了两条讯息：投票给保守党可以确保经济复苏；不要让苏格兰民族主义者支持的工党掌握权力。

“Lynton Crosby的策略最后取得成功，”卡梅伦牛津选区的一位保守党活跃人士对路透表示。

卡梅伦周五对支持者发表演讲时，开心地谈到对他持怀疑态度的人错了。

“权威人士看错了，民调机构错了，评论家也错了，”他说。“这是所有胜利中最让人陶醉的以一次。”

苏格兰民族党(SNP)这次在选举中并没有打独立牌，为吸引那些希望苏格兰留在英国的选民，该党转而要求加强苏格兰在英国政治中的话语权。

这一策略让他们大获全胜，在苏格兰的59个议会席位中夺得56席。

该党屡屡提议帮助工党上台，“把卡梅伦关在门外”。米利班德虽排除了与SNP达成交易的可能，但也未能消除选民心中的疑窦。

英格兰很多人就因为这一点，没有投票给工党。

竞选前几个月实质薪资涨幅才上升，这在卡梅伦阵营中引起不安。但创纪录的低通胀，高就业和低廉的抵押贷款成本，还是可以让他向选民夸耀。

关键一点在于，他告诉英国人民，如果再让他当政五年，他们就能感受到经济复苏的好处。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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