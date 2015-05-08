（更正）焦点：英国SNP党或在大选中横扫苏格兰区席次 但仍无缘组阁

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
(更正：“路透爱丁堡5月8日”改为“路透爱丁堡5月7日”；第二段“国家电视台”改正为“几家全国性电视台”)
路透爱丁堡5月7日 - 周四英国大选的出口民调显示，苏格兰民族党(SNP)可能几近赢得所有苏格兰的席次，不过却无法在英国政府中扮演任何角色。
几家全国性电视台的民调统计显示，苏格兰民族党在59席苏格兰区国会议员席次中拿下58席。
但首相卡梅伦领衔的保守党可能以316席取得国会多数席位，距离跨越绝对多数的门槛只差几席，米利班德的工党可能拿下239席。
若大选结果证实是如此，那么苏格兰民族党将无法在下议院扮演关键少数的角色，而它和工党共组左翼联盟逼退卡梅伦的前景也随之破灭。
不过，这却大大凸显出英国和苏格兰的政治分歧，可能促使苏格兰人再次推动独立公投，去年那次独立公投仅差一点就过关。
苏格兰民族党党魁斯特金谨慎看待这样的预测看法。她虽然没有出马竞选国会议员，但她在选举造势中被外界视为一颗耀眼的明星。
“我会非常谨慎的看待这项出口民调，”她在推特上发文说。“我希望这是个美好夜晚，但我认为拿下58席不太可能。”
在选举过程中，立场中间偏左的苏格兰民族党曾经提出和工党联手，以阻止保守党胜选并扭转节支政策。工党领袖米利班德已排除共组联盟，坚称工党可以单独赢得过半席次。
去年苏格兰独立公投功败垂成之后，苏格兰民族党在仅仅八个月后就声势大增。
然而那次公投之后，许多苏格兰人对工党感到心灰意冷，认为工党已偏离左派且思维越来越接近保守党。释出更多权力给苏格兰的承诺也没有实现，带来一种背信感。
工党传统上在苏格兰势力强大，但这次正面临惨败局面。其中包括工党的政要亚历山大，他的议员席次有可能输给年仅20岁的大学生Mhairi Black。
苏格兰民族党Sturgeon强调这次选举对该党而言与统独无关。
“即使苏格兰民族党在苏格兰赢得所有席次，不代表拿到独立或第二次公投的授权。这次选举无关独立。”她在周三时说。
但她的对手却说苏格兰民族党的目标肯定就是推动第二次独立公投。卡梅伦已经把该党和工党主政英国的前景，形容成动荡及国家分裂的乱源。(完)
(编译 李婷仪 审校 王颖/徐文焰/王丽鑫)
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