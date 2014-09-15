英国将成为首个发行人民币债券的西方国家

亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。
路透伦敦9月12日 - 英国财政大臣欧思邦周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。
该消息出炉前，英国宣布与中国签署价值逾24亿英镑(39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦还在伦敦会见中国副总理马凯。
“我现在可以宣布，英国政府有意成为中国之外首个发行人民币债券的国家政府，”欧思邦表示。欧思邦与马凯共同主持了中英经济财金年度对话。
“我们以前发行过美元债券。如今我们将发行人民币债券。”
欧思邦还表示，英国劳合社保险市场已经获批在北京开设分支，几天前英国刚向中国工商银行发放批发银行牌照。
欧思邦表示，这次发行的人民币债券规模接近中国国家开发银行在伦敦发行的20亿元人民币债券。
英国财政部表示，预计这次发债在年底前完成，将用于为政府外汇储备融资。
英国长期希望吸引中资银行和人民币境外交易，以支撑其全球外汇交易主要中心的地位。
3月时，中英达成协议为伦敦的人民币交易建立清算服务。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福竞争，力图成为西方最大的人民币境外交易中心。(完)
(编译 戴素萍/朱晓军；审校 徐文焰/于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。