英国将成为首个发行人民币债券的西方国家

路透伦敦9月12日 - 英国财政大臣欧思邦周五表示，英国将成为首个发行海外人民币债券的西方国家，加强努力建立与中国的金融纽带。

该消息出炉前，英国宣布与中国签署价值逾24亿英镑(39亿美元)的商业合同；该国财政大臣欧思邦还在伦敦会见中国副总理马凯。

“我现在可以宣布，英国政府有意成为中国之外首个发行人民币债券的国家政府，”欧思邦表示。欧思邦与马凯共同主持了中英经济财金年度对话。

“我们以前发行过美元债券。如今我们将发行人民币债券。”

欧思邦还表示，英国劳合社保险市场已经获批在北京开设分支，几天前英国刚向中国工商银行发放批发银行牌照。

欧思邦表示，这次发行的人民币债券规模接近中国国家开发银行在伦敦发行的20亿元人民币债券。

英国财政部表示，预计这次发债在年底前完成，将用于为政府外汇储备融资。

英国长期希望吸引中资银行和人民币境外交易，以支撑其全球外汇交易主要中心的地位。

3月时，中英达成协议为伦敦的人民币交易建立清算服务。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福竞争，力图成为西方最大的人民币境外交易中心。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军；审校 徐文焰/于春红)

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