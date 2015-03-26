英国推出欧洲首支人民币货币市场基金

路透伦敦3月25日 - 英国周三进一步深化同中国的金融关系，推出欧洲第一个人民币计价的货币市场基金，使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。

英国政府称，中国第二大银行--建设银行(601939.SS)的这支上市交易基金(ETF)在伦敦证券交易所(LSE)挂牌，可以用英镑、欧元和人民币进行交易。

伦敦一直热衷于吸引中国的银行和鼓励人民币离岸交易，以加强其全球主要外汇交易中心的地位。

英国去年成为第一个发行人民币债券的西方国家。英国财政部首席经济学家周二称，他认为把人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权一篮子货币的是一个“正在讨论”的话题。

“该(基金)的发行将为英国和其他全球投资者直接投资中国提供更多机会，”英国财政部经济事务秘书Andrea Leadsom说。

该基金得到汇丰控股(HSBA.L)和德国商业银行(CBKG.DE)的支持。

英国加强同中国的联系，已经在英国的传统盟友间引发不安。(完)

(编译 秦德兴；审校 张涛)

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