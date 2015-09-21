英国承诺继续帮助推进中国人民币国际化--英财政大臣（更新版）

路透北京9月21日 - 英国财政大臣奥斯本周一表示，英国将继续帮助人民币逐步实现国际化，并欢迎中国未来在核项目中进行投资。

奥斯本在一个经济与金融年度对话的开场表示，西方恐怕没有一个国家对待中国的投资比英国更加开放。

英国财政部还称，英国将为英格兰西南部欣克利角的一个新核电站提供初期20亿英镑(31亿美元)的扶持资金；这是中方支持的一个项目。

英国政府称，上述保证将为法国电力集团(EDF)(EDF.PA)、以及中国广核集团有限公司和中国核工业集团公司这两个资金伙伴铺平道路，让这个160亿英镑的项目今年稍晚能顺利推进。

“我们非常欢迎中国的投资，不仅是在上述项目中，而且也欢迎中国在英国未来的核项目中积极投资，”奥斯本说。

“中国在英国还有另一个投资机会，那就是英国北部的高铁项目，”奥斯本说，但他未就此进行详述。

虽然两国在人权和香港问题上存在分歧，但中国看重英国对自由贸易的坚定扞卫，以及在英国投资不受阻碍。中国国家主席习近平将在下月访问英国。

伦敦尤其热衷于吸引中资银行，并鼓励离岸人民币交易，希望借此提升伦敦作为全球主要外汇交易中心的地位。

“我们希望在帮助人民币逐步国际化方面，继续发挥我们作为全球领先的金融中心的作用，我希望我们现在能采取进一步的举措，来增强两国金融市场之间的合作，”奥斯本说。(完)

(编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/许娜)

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