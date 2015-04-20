（重发）英国支持人民币最终加入IMF特别提款权货币篮子

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
（重发以调整英国财政大臣的中文译名）
路透华盛顿4月17日 - 英国财政大臣奥斯本周五表示，英国支持人民币最终加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，称将新兴大国货币纳入这一全球体系是十分重要的。
英国上月不顾某些盟国的保留意见，决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。奥斯本对此作出解释，认为这对于向亚投行的方向施加影响是十分重要的。
“我认为，我们对中国的态度反映了英国的核心价值观，也就是说，我们希望新兴大国能加入到这个全球体系中来，我认为把重要经济体关在全球性机构的大门之外是不明智的，”奥斯本对记者表示。
“这是目前正在讨论的问题。显然，作为人民币国际化的一部分，在未来某个时候使人民币加入SDR货币篮子将是明智的，”奥斯本表示。
英国是七国集团(G7)中最先宣布有意加入亚投行的，美国和日本对此表达了保留意见。(完)
(编译 王颖 审校 郑茵)
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