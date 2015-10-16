英国财政部官员认为人民币加入IMF特别提款权证据充分

路透伦敦10月16日 - 一名英国财政部官员周五表示，她认为人民币获准加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子的证据充分。

当被问及英国是否支持人民币加入SDR时，英国财政部金融服务主管Katharine Braddick表示，“我个人认为证据充分，但IMF需要更加详细的检视。”

“人民币显然正成为交易货币，同时将成为投资货币，以后都将如此，”Braddick在伦敦举行的一场中国研讨会场边表示。(完)