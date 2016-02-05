英国将在来自受寨卡病毒影响国家的飞机内部喷洒杀虫剂--《卫报》

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月4日 - 《卫报》报导称，英国政府周五宣布，来自受寨卡病毒影响国家的飞机降落英国后应在飞机内部喷洒杀虫剂。
报导指出，这是针对寨卡病毒的预防措施。
卫生官员们称，美洲至少26个国家报告有寨卡病毒疫情爆发。巴西受影响最严重，墨西哥、加勒比海、中美洲和南美洲也都有寨卡病毒疫情爆发。
报导指出，来自这些地区的飞机大部分已经在内部喷洒杀虫剂，用来预防也是通过蚊虫传播的疟疾。
世界卫生组织周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。