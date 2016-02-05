英国将在来自受寨卡病毒影响国家的飞机内部喷洒杀虫剂--《卫报》

路透2月4日 - 《卫报》报导称，英国政府周五宣布，来自受寨卡病毒影响国家的飞机降落英国后应在飞机内部喷洒杀虫剂。

报导指出，这是针对寨卡病毒的预防措施。

卫生官员们称，美洲至少26个国家报告有寨卡病毒疫情爆发。巴西受影响最严重，墨西哥、加勒比海、中美洲和南美洲也都有寨卡病毒疫情爆发。

报导指出，来自这些地区的飞机大部分已经在内部喷洒杀虫剂，用来预防也是通过蚊虫传播的疟疾。

世界卫生组织周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。（完）