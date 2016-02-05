英国将在来自受寨卡病毒影响国家的飞机内部喷洒杀虫剂--《卫报》

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月4日 - 《卫报》报道称，英国政府周五宣布，来自受寨卡病毒影响国家的飞机降落英国后应在飞机内部喷洒杀虫剂。
报道指出，这是针对寨卡病毒的预防措施。
卫生官员们称，美洲至少26个国家报告有寨卡病毒疫情爆发。巴西受影响最严重，墨西哥、加勒比海、中美洲和南美洲也都有寨卡病毒疫情爆发。
报道指出，来自这些地区的飞机大部分已经在内部喷洒杀虫剂，用来预防也是通过蚊虫传播的疟疾。
世界卫生组织周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。（完）
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。