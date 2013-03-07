调查：英镑兑美元和欧元未来数月料守在当前价位

路透伦敦3月6日 - 路透调查显示，陷入苦战的英镑未来数月料可守在其兑美元及兑欧元的当前价位。惟英国若无视于接踵而至的经济威胁，英镑可能会轻易失守而下跌。

在连串黯淡经济数据显示英国可能在四年内第三度陷入衰退之后，英镑上周跌至两年半低点。

外界愈发认为英国央行将被迫对经济提供更多支持--同时暂时无视高通胀及英镑贬值--这种预期心理促使市场人士纷纷调降对英镑汇价的预估。

访问61位分析师的路透调查显示，仅有少数分析师预估英镑兑美元一个月后将交投于1.50美元之下，分析师并认为英镑在未来12个月也不会有起色。

“我们已下修英镑兑美元的汇价预估，以反映出英国央行偏松立场...以及较长期内通胀上升、经济成长仍疲弱的事实，”苏格兰皇家银行资深外汇分析师Paul Robson说。

本周进行的路透调查显示，所有分析师均预计，英镑兑美元12个月后将守在周三所报的1.51美元左右。

但这并不表示英镑的前景稳定，因为57位同时接受本月及2月调查的分析师中，有43位调降其对英镑的12个月汇价预估。

另外，英国及欧元区均面临经济困境，分析师认为英镑兑欧元未来一年料无太大变动。

分析师预估，欧元兑英镑一个月后和六个月后料均为0.86英镑，而12个月后料为0.84英镑，2月调查预估则分别为0.85、0.84和0.83英镑。(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜/高琦)

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