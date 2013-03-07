调查：英镑兑美元和欧元未来数月料守在当前价位

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透伦敦3月6日 - 路透调查显示，陷入苦战的英镑未来数月料可守在其兑美元及兑欧元的当前价位。惟英国若无视于接踵而至的经济威胁，英镑可能会轻易失守而下跌。
在连串黯淡经济数据显示英国可能在四年内第三度陷入衰退之后，英镑上周跌至两年半低点。
外界愈发认为英国央行将被迫对经济提供更多支持--同时暂时无视高通胀及英镑贬值--这种预期心理促使市场人士纷纷调降对英镑汇价的预估。
访问61位分析师的路透调查显示，仅有少数分析师预估英镑兑美元一个月后将交投于1.50美元之下，分析师并认为英镑在未来12个月也不会有起色。
“我们已下修英镑兑美元的汇价预估，以反映出英国央行偏松立场...以及较长期内通胀上升、经济成长仍疲弱的事实，”苏格兰皇家银行资深外汇分析师Paul Robson说。
本周进行的路透调查显示，所有分析师均预计，英镑兑美元12个月后将守在周三所报的1.51美元左右。
但这并不表示英镑的前景稳定，因为57位同时接受本月及2月调查的分析师中，有43位调降其对英镑的12个月汇价预估。
另外，英国及欧元区均面临经济困境，分析师认为英镑兑欧元未来一年料无太大变动。
分析师预估，欧元兑英镑一个月后和六个月后料均为0.86英镑，而12个月后料为0.84英镑，2月调查预估则分别为0.85、0.84和0.83英镑。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜/高琦)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。