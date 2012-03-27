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国际财经 | 2012年 3月 27日 星期二 15:50 BJT

海湾阿拉伯国家今年经济增长率料放缓--科威特财长

路透科威特3月27日电---科威特财长Mustapha al-Shamali周二称,海湾阿拉伯石油出口国今年经济增长率料放缓至4%左右,因全球需求下降.

"预计2012年海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的平均经济增长率将放缓至4%左右,"Shamali在一次会议上说.

被问及是否预计科威特2012年增速提高时,他对记者说,"我们希望如此.大约5%多."(完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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