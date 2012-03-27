海湾阿拉伯国家今年经济增长率料放缓--科威特财长

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透科威特3月27日电---科威特财长Mustapha al-Shamali周二称,海湾阿拉伯石油出口国今年经济增长率料放缓至4%左右,因全球需求下降.
"预计2012年海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的平均经济增长率将放缓至4%左右,"Shamali在一次会议上说.
被问及是否预计科威特2012年增速提高时,他对记者说,"我们希望如此.大约5%多."(完)
--编译 艾茂林;审校 王洋
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