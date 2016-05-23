协鑫集成上线互联网金融平台 布局能源领域供应链金融

路透上海5月23日 - 中国光伏企业--协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)周一宣布，旗下互联网金融平台--国鑫所正式上线，布局能源领域供应链金融。这使得协鑫集团在金融产业的布局基本完成，拥有包括租赁、保险、证券、产业基金及互联网金融在内的完整金融体系，深化产融结合。

国鑫所将与中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安银行合作，未来将积极探索互联网金融供应链一体化，丰富电子商业票据资产证券化的基础资产形式。国鑫所还与民生银行(600016.SS)(1988.HK)达成战略合作，互相为双方提供供应链多级延伸授信。

“我们的目标是打造能源行业垂直生态的互联网金融平台。”国鑫所首席执行官（CEO）陈剑嵩指出，初期该平台将围绕光伏产业的生态圈，为整个供应链上的企业解决应收帐款帐期较长等短期融资问题，同时也为有意投资绿色金融产品的客户提供投资标的。

目前国内清洁能源产业已形成中小供应商、经销商围绕多家大型核心企业共同发展的局面，实质形成了供应链管理的基础。由于产业链的数个环节交易结算不够通畅，大量中小企业仍面临融资难和融资贵的问题。

中国已成为全球年光伏装机量最大的国家，2015年中国光伏装机量占全球总装机量的31%，以大型地面电站项目为主，分布式电站占比达16%。

协鑫集成去年完成对深陷退市危机、一度濒临破产清算的光伏同业*ST超日的重组，重新上市，上市公司亦更名为协鑫集成。

协鑫集团在A股与香港市场共有三家上市子公司，即协鑫集成、保利协鑫(3800.HK)和协鑫新能源(0451.HK)，并拟将其传统电力资产借壳霞客环保(002015.SZ)，该重组方案正由证监会审核中。保利协鑫是全球最大的多晶硅企业之一；协鑫新能源则以开发、建设、运营、维护光伏电站业务为主；协鑫集成偏重于组件生产及分布式电站业务。（完）