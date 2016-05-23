协鑫集成上线互联网金融平台 布局能源领域供应链金融

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月23日 - 中国光伏企业--协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)周一宣布，旗下互联网金融平台--国鑫所正式上线，布局能源领域供应链金融。这使得协鑫集团在金融产业的布局基本完成，拥有包括租赁、保险、证券、产业基金及互联网金融在内的完整金融体系，深化产融结合。
国鑫所将与中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安银行合作，未来将积极探索互联网金融供应链一体化，丰富电子商业票据资产证券化的基础资产形式。国鑫所还与民生银行(600016.SS)(1988.HK)达成战略合作，互相为双方提供供应链多级延伸授信。
“我们的目标是打造能源行业垂直生态的互联网金融平台。”国鑫所首席执行官（CEO）陈剑嵩指出，初期该平台将围绕光伏产业的生态圈，为整个供应链上的企业解决应收帐款帐期较长等短期融资问题，同时也为有意投资绿色金融产品的客户提供投资标的。
目前国内清洁能源产业已形成中小供应商、经销商围绕多家大型核心企业共同发展的局面，实质形成了供应链管理的基础。由于产业链的数个环节交易结算不够通畅，大量中小企业仍面临融资难和融资贵的问题。
中国已成为全球年光伏装机量最大的国家，2015年中国光伏装机量占全球总装机量的31%，以大型地面电站项目为主，分布式电站占比达16%。
协鑫集成去年完成对深陷退市危机、一度濒临破产清算的光伏同业*ST超日的重组，重新上市，上市公司亦更名为协鑫集成。
协鑫集团在A股与香港市场共有三家上市子公司，即协鑫集成、保利协鑫(3800.HK)和协鑫新能源(0451.HK)，并拟将其传统电力资产借壳霞客环保(002015.SZ)，该重组方案正由证监会审核中。保利协鑫是全球最大的多晶硅企业之一；协鑫新能源则以开发、建设、运营、维护光伏电站业务为主；协鑫集成偏重于组件生产及分布式电站业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。