国电电力去年净利降近四成 今年计划投资资金项目184亿元

公司提出，今年公司将继续优化发展火电，切实抓好煤电基地、东南沿海、煤运通道、特高压外送电通道的重点项目开发，年内方家庄项目、蚌埠二期项目取得核准，全力推动上海庙、长滩和湖东项目列入国家外送电规划，积极拓展浙江温州、山东高密等项目。

年报显示，公司去年实现营收614.75亿元，同比下降7.29%；每股收益0.348元，分红预案为每10股派现1.5元，业绩下跌主要是公司上网电量同比降低，其中火电企业由于检修较多和部分小机组关停，上网电量同比下降；同时受三季度气温同比降低，市场需求下降影响，此外还与电价下调有关。