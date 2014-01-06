上半年美元料难走强 人民币将继续小幅升值--广发银行

路透北京1月6日 -中国广发银行最新研究报告预计，预计2014年上半年美元仍将相对偏弱或维持区间波动，短期内难以给人民币带来贬值压力，人民币仍将维持小幅升值的步伐。

广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅在报告中预计，今年上半年人民币升值幅度在1.5-2%的水平，全年则为2-3%。

2013年全年，人民币兑美元累计升值2.91%，较上年的1%明显提速。

他认为，2014年度影响人民币汇率的国内政策层面因素包括：个人投资者海外投资试点是否实质开展、领导人是否关注人民币升值过快。前者关乎外汇需求是否增加，后者有可能使升值暂缓。

海外政策层面因素则包括：美联储缩减QE速度及2014年2-3月债务上限处理方式，欧洲央行会否开启新一轮LTRO式的货币宽松。

黄毅分析指出，2013年11月时中国加工贸易顺差达309亿美元，创近年历史峰值，延续10月份超300亿美元的偏高水平。加工贸易顺差未见回落，原因之一估计为部分套利资金通过加工贸易方式流入境内。

“相比起一般贸易顺差，加工贸易顺差相对稳定，如果加工贸易顺差变大是由于中国加工贸易行业良性发展的结果，则今后该数据应可持续稳定在月均300亿美元水平（或之上）。”他续称。

美元走势方面报告称，短线美元指数.DXY有机会靠近81.5-81.6的位置，不排除进入82-82.5区间，但市场将在2月债务上限的阴影下重新走弱，叶伦走马上任后的联储必将避免在债务上限争端前夕再出台新的紧缩政策，美元指数79的关口预计在2月接受考验，若跌破美元将有一段向下寻底的过程。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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