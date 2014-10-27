《路透精英汇》广发国际将在纽约和伦敦设立办公室 并在美国发行ETF

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港10月27日 - 广发国际周一表示，计划明年在纽约和伦敦设立办公室，这是中国金融机构海外扩张，满足市场对人民币资产需求不断增加的最新举措。
广发国际执行长林永森接受路透采访时称，“将于一个月内在美国发行上市交易基金(ETF)，”并补充称，美国市场在深度和流动性上具有优势。
随着中国加速开放国内市场，包括广发在内的多家中国资产管理公司，目前都在致力跨出香港，吸引更多外国投资人。
中国南方东英资产管理公司周一稍早向路透表示，有意拓展美国业务。
林永森表示，假以时日，人民币资产的需求将会上升，他预期全球各地将设立更多离岸人民币清算银行，进行人民币清算。
三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行，预计近期将宣布。(完)
(编译/审校 于春红/蔡美珍/杜明霞)
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