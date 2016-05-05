资产减值损失暴增吞噬利润 广发银行去年净利同比下滑24.7%

路透上海5月5日 - 中国股份制商业银行--广发银行最新公布的2015年年报称，受资产减值准备支出计提影响，去年实现归属母公司股东净利润90.64亿元，同比大幅下滑24.7%；不良率则升至1.43%。

年报显示，截至去年末，该行总资产18,365.87亿元，较年初增幅11.44%；总负债17,390.47亿元，较年初增幅11.43%；实现营业收入547.35亿元，同比增长22.61%；拨备前利润325.55亿元，同比增长34.15% 。

该行资产减值损失近三年逐年连续飙升，去年末为214.55亿元，2014年末为93.47亿元，2013年为24.25亿元。

广发银行年报解释去年大幅计提的原因称，主要是由于宏观经济下行，根据外部环境审慎计提贷款拨备以及加快处置核销不良贷款消耗所致。

资产质量方面，报告期末该行不良贷款率1.43%，比年初上升0.39个百分点；贷款减值准备计提达到217.91亿元，为2014年的2.18倍；核销170.01亿元，为2014年的2.48倍。且拨备覆盖率亦逼近监管红线，为151.53%，较去年下降18.87个百分点。

广发银行称，正进一步加强不良资产管理，各分行相继成立风险资产处置审批委员会，集体审议审批不良资产项目，确保按照“清收价值最大化”原则进行处置。

报告期末，该行核心一级资本充足率8.02%，一级资本充足率 8.02%，资本充足率11.43%。

就今年发展规划，广发银行年报透露，将加大信用卡发卡力度，推进结构调整，坚守风险底线；推进个贷及信用卡贷款资产证券化，积极发展资产管理业务。

广发银行成立于1988年，是国内首批组建的12家股份制商业银行之一。早在2011年，广发银行就已正式启动IPO，并计划于2012年赴港上市，但计划一再搁置。对比其资产总额来说，目前与上市的北京银行(601169.SS) 相当。但去年，北京银行归属于上市公司股东的净利润同比增长7.78%。

中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)早前宣布，将以总代价逾233.12亿元人民币，向花旗集团(C.N)及IBM(IBM.N)旗下IBM Credit收购它们持有的广发银行股份；完成后，中国人寿在广发银行的持股量，将由目前的20%升至43.686%。（完）

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