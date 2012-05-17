二季度GDP料增长约7.5%---国家信息中心

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海5月18日电---中国国家信息中心周五发布报告称,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.报告并建议加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税和大幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.
刊登在中国证券报的报告并称,在国内总需求放缓的背景下,二季度物价上涨压力略有缓解,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%左右,工业生产者出厂价格指数(PPI)下降0.6%左右.
中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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