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中国财经 | 2012年 5月 18日 星期五 07:18 BJT

二季度GDP料增长约7.5%---国家信息中心

路透上海5月18日电---中国国家信息中心周五发布报告称,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.报告并建议加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税和大幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.

刊登在中国证券报的报告并称,在国内总需求放缓的背景下,二季度物价上涨压力略有缓解,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%左右,工业生产者出厂价格指数(PPI)下降0.6%左右.

中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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