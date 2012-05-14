中国央行降准意在稳信心 二季度GDP将在8%下方筑底--巴克莱

路透北京5月14日电---中国公布疲弱的4月宏观数据後,央行下调存款准备金率的动作姗姗而至.投资银行巴克莱资本对此发布报告指出,此举主要意图为支撑市场信心和稳定流动性,而并非要大幅提高信贷供应量.

报告并称,预计二季度中国GDP增长将在8%下方见底.下一步中国当局或将出台一系列支持政策来稳定经济,包括推出更多投资项目、降低税费负担及放开民营资本进入战略领域.但是看到另一轮大规模刺激计划的可能性很低.

"政府已经调低今年的GDP增长目标,(因此)除非出现大规模失业,不太可能再推出另一轮大规模的经济刺激举措."报告称.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.

在此之前,周五公布的数据显示,中国经济正在转弱,而不是从三年以来最低季度增速中反弹.4月工业增加值增速大幅放缓,而作为关键的增长驱动力的固定资产投资增长触及近10年最低,这与分析师有关第二经济季数据出现反弹迹象的预期背道而驰.

巴克莱资本指出,鉴於PMI、出口订单、信贷数据甚至大宗商品进口数据的增强,未来数月中国经济改善的苗头已经显现,其仍维持GDP将於二季度探底的预期.

其并称,今年信贷增长偏弱,存款准备金率又维持高位,但不能就此判断央行将倾向於多次下调存准率.因商业银行主动实施风险控制及国内信贷需求不振才是拉低今年信贷表现的主要原因.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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