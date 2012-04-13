(更正)即时观点：中国一季度GDP同比增速8.1%创近三年新低

(更正1-2月工业增加值的同比增幅数据与消费品零售总额)

路透北京4月13日电---中国国家统计局周五公布,一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但仍处於合理适度增长区间.

统计局并称,中国保持经济较快增长仍有诸多有利条件,未来将保持适度增长.

不过,物价上涨压力仍然存在;目前稳定出口难度较大,特别小微型企业经营困难增多需高度关注.

本周稍早公布的通胀数据显示,3月CPI同比上涨3.6%,高於路透调查中值的3.3%;3月物价涨幅意外反弹,可能只是让通胀下降周期更平缓一些.

主要数据:

一季度

--GDP同比增长8.1%(路透调查中值为8.3%),上季度为8.9%

--GDP环比增长1.8%

--规模以上工业增加值同比增长11.6%,1-2月为11.4%

--社会消费品零售总额同比增长14.8%,1-2月为14.7%

--固定资产投资同比增长20.9%(路透调查中值为20.8%),1-2月为21.5%

3月

--3月社会消费品零售总额同比增长15.2%(路透调查中值为15.0%)

--3月规模以上工业增加值同比增长11.9%(路透调查中值为11.5%)

欲浏览季度GDP图表,请点选链接:(r.reuters.com/zyd67s)

以下为市场人士的评论:

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明:

中国一季度GDP同比增长放缓至8.1%,低於我们预期.经济放缓是宏观调控政策紧缩的结果,可以看到同期固定资产投资增长只有20.9%,不及去年.

目前的关键问题是,中国经济将於何时见底?昨天公布的3月份新增贷款数据表现强劲,显示信贷已开始流入经济体系,据此我们认为,未来投资增长将有助於改善第二季度的经济表现.

中国目前状况和欧元区相反.在欧洲,大量的流动性尚未注入实体经济.而在中国,我们已经看到由调降存准和公开市场操作所释放出来的流动性正在进入实体经济,这是一个积极的信号.因此我相信第二季度的中国经济增长将可能会改善.

--法国兴业银行驻香港经济学家 姚炜:

这跟我们预测的完全一致.今天的数据传递出好坏不一的信息,工业生产和消费略高於预期,固定资产投资则略低於预期.比较明确的是经济仍在减速,且地产领域确实正在缩水.

从地产数据来看,地产投资终於开始调整.我认为,这一趋势将持续,并将在未来月份中继续拖累增长.因而我们认为,经济尚未触底.同时,这亦反映出,中国有需要出台更多货币宽松政策,以防止更大幅度的经济减速.

--华创证券宏观经济分析师 杨现领:

一季度GDP的明显回落是紧缩政策效应的累积性释放,分别看,3月份较1、2月份有所改善,全年看,1、2月或是全年最差的时期;拆分看,生产方面,房地产业和金融业的回落;支出方面来看铁路投资的大幅回落、存货和净出口是触发回落的主要因素.

随着二季度项目审批、落地开工和施工进程的加快,信贷资金的跟进,二季度GDP将有所反弹.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

工业增加值等数据还可以,其中我们预测GDP为8.2%,数据跟我们判断比较接近,一季度是这一轮经济的低点,从去年下半年以来,欧债危机等外部环境趋紧,出口同比明显降低,政策调控以及滞後效应,房地产调控及地方融资平台等调控对经济景气回落产生了重大影响,房地产市场还处於回落之中.

今天公布的经济增长数据相对悲观,GDP 8.1%基本已经到了政府容忍底限,但今年经济增长高不到哪里去,会呈现稳中趋升,全年8.5%左右的增速就不错了,二季度8.4%左右.料存准至少在4月还会下调一次.

--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:

一季度8.1%的GDP(增速)稍低於预测,说明经济仍比较疲软.出口不行,现在工业也是大受影响,说明我们现在仍处於全球经济危机当中.

3月份贷款(大增)可以感觉到政府已经开始有点着急了,基建投资可能要大幅上马.因此一季度的GDP可能是个低点,四、五月份基建投资或大规模起来,有望看到一些具体的结果.二季度GDP(增幅)我们目前预计是8.3%.

预计接下来房地产政策还是会放松,现在一定要鼓励普通商品房的建设,限购没有必要控制得这麽紧.限购一下取消可能性不大,严厉程度可以放松.(银行)对首套房的贷款利率下行已经开始做了.

此外,调存准什麽时候都可能,没必要像现在这麽高.

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为(学+反文旁):

一季度的GDP低於预期,但我们认为这可能是年内的低点,此後将企稳回升.我们预计工业增加值的环比也将是趋升的,呈前低後高的态势,年内平均同比增速可以达到12%以上,这一点从PMI的反弹上,也可以看出来.

从此前公布的M2数据看,流动性拐点已经显现.我们认为随着二季度投资同比增长的见底,会有进一步的信贷支持.

我们认为目前央行还是更会注重通胀压力,货币政策并不具备大幅放松的条件,微调会持续,将以公开市场操作为主,短期内降存准率的可能性都不是很大.

但如果未来实体经济对信贷的需求持续萎缩的话,我们认为央行更可能直接降息以刺激需求,而不是单一的下调存准率.

--银河证券宏观经济分析师 张新法:

一季度GDP增速比预期低,说明中国经济下滑势头比想象稍微严重一些,出口及投资下滑对经济下拉作用比较大.消费相对比较稳定,但是指望消费去拉高经济比较难.工业增速低於12%也比较差.数据指向比较一致,经济在下滑.

但是现在政府可能还是容忍经济增速在8%附近的,因为最低承受能力预期在7.5%.年内季度低点可能可以容忍破八.届时会考虑放松一些政策,如释放一些投资项目,继续下调存款准备金率,加大信贷投放等措施.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

投资降得很快,说明一季度内外需放缓得都比较大.预计一季度将是年内低点,维持全年经济增速"前低後高"的判断,全年增速8.5%左右甚至以上.

料二季度经济会企稳回升,目前来看铁路运输,PMI数据,以及3月信贷数据都显示实体经济有一定的活力.

预计货币政策仍将微调,以释放流动性为主要目的,以数量型工具为主,公开市场操作和下调存款准备金,预计二季度还有1-2次下调.

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

一季度的数据反映出经济增长的幅度慢于预期,而物价上涨却高於预期,这也是使得货币政策比较谨慎的原因.同时3月份的工业增加值较前两个月略有回升,说明工业增幅放缓的速度比较平缓.

目前实体经济遇到的困难主要是体现在小微企业,贷款利率比较高,我个人建议可以采取不对称降息的办法缓解实体经济的资金压力,降低贷款利率,但存款利率不宜调,因物价上涨的压力仍然存在.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

经济数据虽然略低於市场预期中值,但还在预测范围内,对市场冲击应不会太大.转型是当前经济工作的重心,2008年政策刺激过头的後遗症还在消化中,预计不会因经济略放缓而有新刺激政策出台.

中国的经济运行格局也进入了如西方的底部运行阶段:状况不会再恶化,回升也乏力.西方世界是由於债务问题导致的长期去贡杆压力,致使经济运行长期处於底部区;在中国,经济低 位运行持续2-3年时间,是经济转型时期的阶段要求.

中国经济过渡时期的特征决定中国GDP增速的合理区间为6-9%;因此当前的经济增速并不低.

准备金调整作为货币当局对冲外汇占款的手段,调整频率主要取决於国际收支状况,按经济和国际金融发展趋势,未来下调方向不变,但频繁程度要比先前下降,每月一调局面将不太会重现.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

一季度的GDP增长低於预期,结合工业增加值同比增长低於12%的情况,说明制造业的景气程度偏低.这就令货币政策调整的必要性更明显了,相对於通胀,目前稳增长应该是一个更重要的任务.

固定资产投资数据显示是一个软着陆的过程,而消费则期待财政政策的进一步刺激.

我们认为中国经济整体软着陆的趋势没有改变,但如果没有货币政策和财政政策的配合,未来稳增长的任务就比较艰巨.

我们预期最快本周末央行就会下调一次存准,如果4、5月工业增加值的增速还是小於12%的话,央行会降息的可能性就大大增加了.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

数据基本符合预期.我们认为,工业增加值数据甚至好於前期预期,这一点与最近的一些迹象,比如螺纹钢价格、粗钢产量亦比较吻合.本年度3-4月的工业旺季偏弱,但季节性反弹依然迹象存在,目前大体可以算作季节性规律下工业的弱复苏.

消费也符合预期,在地产系消费受抑制的情况下,目前消费整体处於中性状态,也很难有惊喜,这个数据已经可以了.

综合而言,一季度出口相对来说贡献较低,其余数据则弱势平稳.从需求环境和库存周期角度,我们寄希望于随着外需的环比改善,二季度经济和企业盈利能进一步企稳.

昨天公布的外储数据、信贷数据都意味着短期内下调存款准备金率RRR的必要性有所下降,而今天的数据加强了这一印象.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

应该说一季度的经济下滑的比较厉害,尤其是投资消费都在往下走,经济形势比较严竣,这也为货币政策松动提供了更充分的理由.

虽然周四公布的货币投放和新增贷款有所增加,但整体仍然偏紧,政策预调微调很有必要,尤其是下调存款准备金率,以防止经济的过快下滑.

**相关背景**

--世界银行近期调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.

--亚洲开发银行(ADB)表示,在活跃的投资和居民消费推动下,今年中国国内生产总值(GDP)预计增长8.5%,而明年在全球经济改善基础上,会进一步升至8.7%.

--中国国家统计局发布全国企业景气调查结果显示,一季度全国企业家信心指数环比回升,企业景气指数继续下滑但幅度收窄.显示企业家信心缓慢恢复,景气状态企稳.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 丁淑琴/张喜良

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