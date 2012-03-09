地方GDP之和超全国数据 中国经济转型迷局罩顶

资料图片显示，工人在武汉一个建筑工地安装脚手架。中国调低GDP增长目标，但现行体系内要控制及改革经济尤为不易，官员要获得仕途晋升，就必须拿出漂亮的经济成长数字。 REUTERS/Stringer

* 各省份经济成长目标加总为10.3%,而中央政府目标为7.5%

* 中国政府致力於控制经济增速,转型经济

* 必须解决污染与投机性泡沫等弊端

记者 药朝清; 编译 石冠兰/兰秀娟

路透北京3月8日电---那些对今年中国官方经济成长预估削减至7.5%而忧心忡忡的投资者,应牢牢记住这句用於所有资产剥离的格言:部分之和大於总体.

在中国,这意味着多出约4.6万亿元人民币(约合7,300亿美元).

那正是中国31个省份公布的国内生产总值(GDP)之和51.77万亿元与国家统计局公布的官方数据47.16万亿元之间的差额,大致相当於土耳其的GDP.

如果从企业收购者的角度来看,2012年经济成长率预估发现,又一个差异出现了:各个省份之间的加权平均成长率高达10.3%.

即便用一个更为单调的模型,用14%的货币供应预估增率减去4%的通胀目标,仍意味着经济将以10%的速度扩张.

对於致力改革的温家宝总理而言,这引出了另一个格言:物极必反.

脱缰般增长的成长率使得平衡经济难以进行,中国经济是世界第二大经济体,一直面临依赖出口和外资投资的问题,易受欧债危机和美国消费减弱等变数影响.

中国经济高度依赖资本投资亦衍生出易产能过剩的高污染制造业,而地产和金融市场长期频临出现投机性泡沫,这不利於社会稳定.

但现行体系内要控制及改革经济尤为不易,官员要获得仕途晋升,就必须拿出漂亮的经济成长数字.

"很明显他们希望释出想要改变增长模式的信号.但要改变增长模式,需要做的不仅是降低成长目标,"驻香港渣打银行分析师Stephen Green称.

其还说道,"体系没有变化,仍是只关注更快的增长,升迁靠的是增长."

因此尽管大多数省级领导也削减了经济目标数字,但仍有表现超群的个人意愿,使得各省数字远高於中央政府的目标.

而这确也是为偿还10.7万亿元地方政府债务所需.

"无经济成长,地方政府无财政收入,"中国进出口银行行长李若谷称.

**各地对经济高增长的追求永不满足**

中国政府在第十二个五年规划纲要中确定2011-2015年期间经济平均增速目标仅为7%.

但甚至连中国经济总量最大的省份及身为出口中心的广东,也把2012年经济增长目标定位於8.5%,说明中国政府在推进经济转型的过程中面临一场硬仗.广东省的GDP总量大致相当於全球第16大经济体荷兰的水平.

只有包括北京、上海、广东和浙江在内的最富裕省份和城市把经济增长目标定在了10%以下,而中国最贫穷省份之一的贵州则把今年经济增长目标定位於14%,为目标最高的省份.

分析师们称,今年第一季全国经济增长率有望放缓至略高於8%的水平,不过他们认为,全年经济增长率料为8-9%.

中国政府计划帮助内陆地区追赶长期繁荣的沿海地区的经济增长步伐.像贵州这样的省份若能更快速地成长,亦契合中国政府的这一计划.

但本已富足的东部省份福建定下11%的2012年经济增长目标,来追赶较为富裕的邻省--广东和浙江,理由就不那麽充分了.

中共福建省委书记孙春兰解释快速增长的理由雷同于中央今年的基本政策路线:保稳定、促增长.

"我们旨在确保质量的同时,尽可能快地增长,"孙春兰在全国人民代表大会的场边对记者表示,此前总理温家宝定下今年经济将温和增长的目标.

如何提高经济增长的质量是中国政府所面临的困局.

即使中国变得越来越富有,但仍未摆脱对高污染、高耗能工业的依赖,中国正走在投资驱动地产业繁荣的钢丝之上,尽管有产生不稳定泡沫之虞,但这仍是中国经济成长的关键驱动力.

2011年全社会固定资产投资总额占GDP的比重增长至66%,2008年和2001年分别为57%和38%.

中国银监会前主席刘明康称,中国许多产业产能过剩的问题十分惊人.

他说,"如果我们不能改变当前局势,我们将发现,能源消费将不会下降,节能减排亦将很难实现,银行贷款永远也不能满足需求."(完)

译文审校 田建华

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