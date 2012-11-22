中国必须加速金融改革才能支撑GDP增长--穆迪

《路透早报》--2月21日
--法国(0800)、德国(0830)、欧元区(0900)及美国(1445)2月Markit制造业、服务业及综合PMI初值
路透北京11月22日电---评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)周四表示,未来数月中国必须加速金融改革,才能支撑经济的增长.穆迪预测,2012-2014年期间中国经济每年将增长7.5%.
穆迪称,稳定增长的预期意味着,中国不大可能出现经济"硬着陆",或急剧放缓.不过穆迪也警告称,轻轻松松就能实现经济增长的日子已经结束.
穆迪表示,为了提高效率,必须推进艰难的金融改革,给予以市场为主导的机制更多空间.另一方面,中国在面对不可预见的经济低迷刺激增长时,不再拥有以往的宽松余地.
"如果没有更加市场化的价格信号来推动资本的有效配置,以及促进服务业的竞争,中国趋势增长率的放缓速度可能更快,"穆迪在报告中称.
改革的关键领域包括提高市场竞争,改善法制法规,以提升未来制度和决策的确定性和透明度,以及提高中国国有企业效率.
虽然这些改革措施能发掘出新的增长点,但道路绝非一帆风顺.
穆迪表示,四年前的4万亿(兆)元人民币刺激政策导致地方政府债务激增,以及银行业的快速扩张.这意味着,如果经济陷入低迷,政府不可能再采用大肆信贷刺激的办法.
上次的信贷盛宴尤其增加了银行业的风险.穆迪指出,过去四年来中国银行业的总资产翻了一倍,现在却面临产能过剩行业带来的风险.
穆迪表示,中国银行业总资产当前为113.3万亿(兆)元人民币(18.2兆美元),相当於中国国内生产总值(GDP)的240%.
穆迪评定中国银行业资产质量在未来12-18个月为"负面",不过其评估银行业同期前景为"稳定."
穆迪表示,中国趋稳中的经济成长已阻止银行业坏账比例的上升,没有迹象显示银行业资产质量在未来数月会大幅恶化.
中国国有四大银行控制中国约半数银行业资产,不良贷款率均不到1.5%,招致分析师批评,称这些数据太低不足为信.
不过穆迪金融机构部门(Financial Institutions Group)副总裁Christine Kuo称,穆迪也对中国银行业坏账数据存疑,但不能证明这些数据是假的.
Kuo称,"我们也有疑问,但没有证据."
穆迪企业融资部副总裁Kai Hu称,对於国企而言,经济放缓对於各行业的影响不一样.
Hu称,"我们认为经济放缓对於国企的适应能力而言是个挑战."(完)
--编译/审校 李春喜/田建华/张明钧
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