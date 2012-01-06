2011年四季度GDP增速料放缓至8.7%

* 公布内容: 12月CPI和PPI、四季度GDP等其他经济数据

* 公布时间: 1月12月公布12月CPI;1月17日公布四季度GDP

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

四季度国内生产总值(GDP) 8.7 8.2/9.2 9.1* 9.8* 22

12月数据:

居民消费价格指数(CPI) 4.0 3.4/4.4 4.2 4.6 22

CPI环比 0.3 -0.3/0.5 -0.2 0.5 10

工业生产者出厂价格指数(PPI) 1.8 1.3/3.8 2.7 5.9 22

固定资产投资(不含农户)(1至当月) 24.1 23.4/24.5 24.5 24.5 22

工业增加值 12.2 11.7/13.6 12.4 13.5 22

社会消费品零售总额 17.2 16.2/17.7 17.3 19.1 22

注: 9.1%和9.8%分别为2011年第三季度和2010年第四季度GDP增速

--数据要点:

路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.

4%的通胀率料将成为继去年7月触及6.5%的CPI三年高点後,连续第五个月回落,并创下2010年9月3.6%以来的最低水平.投资人认为,通胀压力放缓及经济增长减弱,将为未来政策放松创造空间.

财新网上周引述中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.

在全球需求持续疲软的背景下,中国经济增速可能连续第四个季度放缓.这意味着政府或将为此推出新的刺激政策,以防止经济出现"硬着陆".此外,在房地产投资受到调控政策遏制之下,12月的固定资产投资增速可能有所降温.

中国12月官方制造业PMI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期.汇丰中国12月PMI虽见回升,但仍位於50下方的萎缩区间.

社会消费品零售总额增速将保持平稳,这符合政府刺激内需的政策初衷.在结束此次路透调查後,中国商务部周四称,中国去年城乡居民消费预计达到18万亿元,增长约17%.

--市场影响:

作为全球经济增长的重要引擎,中国GDP数据若意外强劲,将会令投资者相信即使世界经济形势暗淡,中国的需求仍然保持弹性,由此将激励大宗商品和股票市场大幅反弹.

但是若投资和工业生产弱於预期,将会加深中国经济硬着陆的忧虑,并令投资者转投避险资产.

如果通胀压力缓解,将为中国政府放松宏观政策提供更多空间,进而为股票和高收益货币提供支撑.

以下为本次路透调查的结果:

机构 四季度GDP CPI(同比) CPI(环比) PPI 固定资产投资 工业增加值 社会消费品

零售总额 -----------------------------------------------------------------------------------------------

交通银行 8.6 4.0 ~ 1.5 24.1 ~ 17.1

西班牙对外银行 8.2 4.1 0.4 1.5 24.0 12.0 17.3

中银国际 8.7 4.0 0.3 2.0 23.5 12.5 16.8

交银国际 8.8 4.0 0.3 2.0 24.0 12.1 17.5

美银美林 8.7 4.2 ~ 1.6 23.8 12.3 17.0

建设银行 8.5 3.4 -0.2 1.5 23.9 12.0 17.0

中金公司 8.6 4.2 ~ 1.3 23.6 12.1 17.3

中信证券 8.8 4.1 ~ 1.7 24.1 12.1 17.2

大和资本市场 8.5 ~ ~ ~ 24.2 12.0 17.4

星展银行 9.0 4.3 0.5 1.6 24.5 12.5 16.9

德意志银行 9.0 3.7 ~ 2.5 24.5 12.2 17.2

高盛 8.8 4.2 ~ 1.5 24.1 12.3 17.3

高频经济 ~ 3.6 ~ 2.0 ~ 13.6 16.2

华融证券 8.7 3.4 -0.3 3.8 24.1 12.1 17.0

华宝信托 8.6 4.1 0.1 2.0 24.2 12.1 17.2

兴业银行 8.8 4.2 ~ 1.8 23.4 12.2 17.7

瑞穗证券 8.7 3.9 0.2 2.5 24.3 12.2 17.3

华侨银行 8.5 4.4 ~ 1.7 24.1 12.1 ~

北京领先国际金融 8.6 4.3 ~ 1.5 23.6 11.8 16.5

上海证券 9.2 4.0 0.3 1.8 24.5 13.0 17.2

渣打银行 8.5 3.9 ~ 1.6 24.0 11.7 16.9

瑞银 8.6 4.0 ~ 2.0 24.0 12.2 17.5

浙商证券 8.6 4.0 -0.3 1.8 24.0 12.6 17.1 (完)

--发稿 康熙泽/苏丹/谢衡; 审校 黄凯

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