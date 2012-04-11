亚行：今年中国GDP料增长8.5%

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 今明两年中国经济预计分别增长8.5%和8.7%
* 通胀率都将维持在4%左右的水平
* 中国经济面临的主要下行风险来自外部需求
路透北京4月11日电---亚洲开发银行(ADB)周三表示,在活跃的投资和居民消费推动下,今年中国国内生产总值(GDP)预计增长8.5%,而明年在全球经济改善基础上,会进一步升至8.7%.
亚行驻中国代表处首席代表海登斯在新闻发布会上并称,未来两年中国通胀率都将维持在4%左右的水平.在通胀率下降的情况下,中国有更大空间采取更加宽松的货币政策.
"在经济增长点方面,投资依然是拉动(今明两年)经济增长的主要引擎."他预计,2012年和2013年投资均将增长20%,包括铁路建设、农村水利设施和城市公共交通领域在内的基建领域投资将加速.
而未来两年居民消费增速预计在12%,净出口对GDP增长的贡献率则仍将是负值.亚行预计今年出口和进口分别增长15%和18%,明年会略高一些.
海登斯并指出,中国经济面临的主要下行风险来自於外部需求的脆弱性,尤其是美国经济复苏缓慢,欧洲财政和债务危机依然不见起色,日本经济乏善可陈.
但他同时称,"虽然还存在一些不利的风险,中国财政状况稳健,通胀压力减弱为未来货币扩张释放了更大空间,都将促使中国经济及时实现软着陆."
最新数据显示,中国3月份进出口贸易数据忧多於喜,虽然出口在市场预料之中,但大幅弱於预期的进口凸显内需疲软态势.分析师多表示,未来经济增长前景料不乐观.
中国本周五将公布一季度GDP等数据,路透综合21家机构预测中值结果显示,中国今年一季度GDP料同比增长8.3%,较去年四季度8.9%回落0.6个百分点,连续第五个季度下滑;但3月工业生产和消费则有望出现企稳回升迹象.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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