中国一季度GDP增速创低位 政策调整更显必要

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 一季度GDP增速创近三年新低,但仍处合理区间
* 各项数据显示中国经济疲弱态势
* 政策进一步放松理由更加充分
* 政策配合下,一季度後经济增速或触底回升
作者 谢衡
路透北京4月13日电---中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中.
不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.
"经济数据虽然略低於市场预期中值,但还在预测范围内,对市场冲击应不会太大,...中国经济过渡时期的特征决定中国GDP增速的合理区间为6-9%;因此当前的经济增速并不低."上海证券宏观分析师胡月晓说.
国家统计局周五公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅.
"预计一季度将是年内低点,维持全年经济增速'前低後高'的判断,全年增速8.5%左右甚至以上."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.
统计局发言人盛来运在记者会上亦表示,从拉动经济增长的三驾马车来讲,今年的经济增长动力还是不低的,对保持全年适度较快增长很有信心,"中国经济何时触底并不重要,关键是保持高质量可持续增长."
中国政府工作报告此前将2012年GDP增长目标调降为7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.
世界银行稍早表示,已调降中国今年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.
数据发布後,中国股市沪综指.SSEC一度探底,之後则有所回升,早盘收升0.18%;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布後小幅下行,一改此前的小涨势头.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元应声下跌20个点,自一周高位回落.
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**数据凸显经济下滑**
虽然相对於中国全年GDP增长7.5%的政府目标而言,一季度的经济增速已不算低,但已公布的各项数据,令分析人士对目前的经济形势分析更显谨慎.
"出口及投资下滑对经济下拉作用比较大.消费相对比较稳定,但是指望消费去拉高经济比较难.工业增速低於12%也比较差.数据指向比较一致,经济在下滑."银河证券宏观经济分析师张新法说.
数据显示,3月规模以上工业增加值同比增长11.9%,高於路透调查中值11.5%,较上月的19个月低位略有回升;同期社会消费品零售总额同比增长15.2%,高於路透调查中值15.0%;1-3月固定资产投资(不含农户)同比增长20.9%,略高於路透调查中值20.8%,但仍属偏低.
盛来运就表示,一季度国际形势还是比较复杂严峻,世界经济的复苏虽然在一些国家好於预期,但是总体来讲还是步履蹒跚,中国外部需求增长的压力较大.
"一季度8.1%的GDP(增速)稍低於预测,说明经济仍比较疲软,出口不行,现在工业也大受影响,说明中国现在仍处於全球经济危机当中."瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光指出.
不过昨天公布的3月份新增贷款数据表现强劲,显示信贷已开始流入经济体系.分析师相信,未来投资增长将有助於改善第二季度的经济表现.
周四央行公布的3月新增贷款1.01万亿元人民币,远超市场预期.分析人士认为,猛增得益於存款逐步回升,以及春节後企业生产转旺.而一季度累计新增贷款2.46万亿,相当於全年8万亿目标的30%,符合季节性分布规律.
**政策松动理由更充分**
经济增速低於预期,制造业的景气程度偏低,令货币政策调整的必要性进一步显现.
"相对於通胀,目前稳增长应该是一个更重要的任务,...中国经济整体软着陆的趋势没有改变,但如果没有货币政策和财政政策的配合,未来稳增长的任务就比较艰巨."西南证券首席经济学家王剑辉表示.
中国国际经济交流中心研究员王军亦认为,一季度经济下滑比较厉害,尤其是投资消费都在往下走,这也为货币政策松动提供了更充分的理由.
王剑辉则预期,最快本周末央行就会下调一次存准率,"如果4、5月工业增加值的增速还是小於12%的话,央行会降息的可能性就大大增加了."
而中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出,物价上涨高於预期是使得当前货币政策比较谨慎的原因,建议采取不对称降息的办法缓解实体经济的资金压力.
中国3月CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.2%,均高於市场预期.
盛来运亦明确表示,对物价问题也不能掉以轻心,推动物价上涨的一些基本因素,特别是成本的推动和输入性通胀推动没有根本消除,有些压力还比较大,要对後期物价的上涨仍然保持警惕.
"转型是当前经济工作的重心,2008年政策刺激过头的後遗症还在消化中,预计不会因经济略放缓而有新刺激政策出台."胡月晓称.(完)
--发稿 北京中文部; 审校 张喜良
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