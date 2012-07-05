中国二季度GDP增幅料降至三年低位

* 公布内容: 7月9日(周一)公布6月CPI、PPI数据

7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

二季度国内生产总值(GDP)同比 7.6 7.2 ~ 8.3 8.1 9.5 21

居民消费价格指数(CPI)同比 2.3 2.1 ~ 2.5 3.0 6.4 21

环比 -0.3 -0.5 ~ -0.2 -0.3 0.3 6

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -1.9 -2.2 ~ -1.4 -1.4 7.1 21

工业增加值 9.8 9.2 ~ 10.8 9.6 15.1 20

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 20.1 19.8 ~ 21.2 20.1 25.6 21

社会消费品零售总额 13.5 13.0 ~ 14.4 13.8 17.7 20

--数据要点:

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度(国内生产总值)GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

而从6月数据预测中值来看,通胀压力有望进一步降低,其中CPI同比涨幅料创出近两年半来低点,工业运行和固定资产投资增速筑底迹象明显,惟消费增幅探底仍未结束.

分析人士认为,数据显示经济活动仍然疲弱,但前期出台的"稳增长"措施已协助经济在6月进一步企稳.

"由於经济已经显示出企稳迹象,我们预计政府不会出台新的大规模刺激措施,而将继续贯彻实施现有的政策放松,并有可能在近期下调存款准备金率,以及在三季度晚些时候采取对称性降息."瑞银特约首席经济学家汪涛在研究报告中称.

为抑制经济下行,稳定经济增长,中国今年以来连续两次下调存准并降息,同时采取扩大政府投资、刺激消费等一系列政策.

瑞银认为,这些措施可能有助於支撑6月份的固定资产投资增长,但整体效果可能还要晚些时候才能体现出来;由於部分行业继续去库存以及去年同期基数较高,预计工业增加值同比增速还会维持在较低水平.

各方机构并认为,随着国际商品价格降低,PPI同比回落幅度预计将继续扩大.当月食品价格的快速下降甚至出现同比回落,预计会使CPI跌至2.3%的低位,这也是2010年1月以来的最低纪录.

食品价格的快速下降已引起监管层关注,国家发改委已启动中央政府冻猪肉储备收储工作,分两批收储国产冻猪肉,经过4个多月持续下降後,生猪价格於6月底出现小幅回升.

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.

--市场影响:

中国二季度经济增速继续下降并逼近全年目标,势必促使监管层加大调整支持力度,以防止经济进一步滑坡.虽然通胀压力减轻提供了更多操作空间,但随着前期调节措施效果逐步显现,政府出台大规模刺激措施的可能性并不大.

若数据显示经济下滑超出预期,将加剧市场悲观情绪.对於目前已尽数抹去上半年升幅的中国股市而言,除在短期继续引发资金逃离以外,中长期亦将持续受压;但同时将利好国内债市,并继续推低收益率曲线.

在欧洲央行可能降息至纪录低位,而美国推出QE3的可能性不能完全排除的背景下,中国经济状况和政策基调的变化趋势也将直接影响到全球资金的配置动向.

"(中国)非食品CPI月环比增速已在5月放缓至0%左右,加上PPI通胀率已连续数月为负值,越来越多的人将开始担忧通缩风险,...随着CPI降至2%以下,鹰派决策制定者将越发难以维持相对偏紧的政策立场,而政策立场偏紧正是过去一年来中国经济增长放缓的最重要推动因素."高盛高华中国经济学家宋宇认为.

汪涛认为,除非欧债危机或美国经济明显恶化,中国政府应不会出台新的大规模刺激政策;预计政府将继续推动政策放松以支持公共部门投资和经济增长,主要的措施包括启动更多基础设施项目、进一步放松信贷政策、继续注入流动性等.

而未来这些措施预计也会给相关市场和板块带来阶段性机会.

欲浏览中国已公布经济指标,请点选;数据页面请点选.

二季度 -----------------------6月------------------------

机构 GDP CPI PPI 工业 投资 消费

--------------------------------------------------------------------------------

澳新银行 8.0 2.5 -2.0 10.0 20.0 13.6

交通银行 7.8 2.4 -1.9 10.8 20.2 14.4

美银美林 7.5 2.2 -2.0 10.1 20.0 13.5

Capital Economics 7.5 2.1 -2.2 9.8 20.0 13.4

建银国际 7.7 2.5 -1.8 9.5 20.3 13.0

建设银行 7.6 2.5 -1.6 9.4 20.0 13.5

中金公司 7.3 2.1 -2.2 9.7 20.0 13.9

中信证券 7.8 2.2 -1.8 9.5 20.0 14.0

高盛 7.9 2.1 -2.0 9.6 20.2 13.3

国开 7.5 2.4 -1.9 10.0 20.2 13.4

华宝信托 7.6 2.4 -2.1 9.5 20.0 13.4

兴业银行 7.6 2.2 -2.2 10.5 20.2 13.4

ING金融市场 7.9 2.3 -1.7 9.5 20.2 13.3

瑞穗证券 7.2 2.3 -1.5 9.8 20.0 14.0

北京领先国际金融 8.0 2.4 -1.4 9.9 20.1 13.9

国海证券 7.9 2.5 -1.7 10.3 19.8 14.2

上海证券 8.3 2.5 -1.5 9.5 21.2 13.6

申银万国 7.8 2.3 -1.7 ~ 20.0 ~

法兴银行 7.6 2.2 -2.1 9.9 20.4 13.4

瑞银 7.6 2.1 -1.8 9.2 20.2 13.0

浙商银行 7.6 2.3 -2.0 9.9 20.3 14.0(完)

注: ~表示数据不可得.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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